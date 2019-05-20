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Лукашенко спросил правительство об экспорте и ВВП

21.05.2019 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экспорт должен идти по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги соответственно, тогда он будет считаться диверсифицированным.

Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании по экономическим вопросам 21 мая, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что от экспорта напрямую зависит объем ВВП в стране.

Он также поинтересовался вопросом урегулирования транзита российской нефти и попросил рассказать о результатах, а не писать доклады.

«Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, - сказал президент. - Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».

Вторым вопросом, который затронул Лукашенко, стал вопрос поставок сельхозпродукции на рынки России. По информации президента, около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок.

«Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» - поставил вопрос белорусский лидер.

Напомним, что Беларуси и России удалось решить все вопросы по реализации дорожной карты, регулирующей ситуацию с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь. Это стало известно после переговоров главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова и замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 20 мая в московском офисе «Транснефти».

Что касается ВВП, то, по данным Белстата, он в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января – апреля 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.

 
 
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Экспорт должен идти по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги соответственно, тогда он будет считаться диверсифицированным.
 
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