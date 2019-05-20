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Господдержка на десятилетия: последний цементник рассчитается с бюджетом к 2050-му году

21.05.2019 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модернизированным белорусским цементным заводам в очередной раз окажут господдержку. Соответствующий указ президента № 181 от 16 мая опубликован Национальным правовым порталом. В перечне мер — отсрочки, рассрочки, налоговые льготы. С бюджетом предприятия рассчитаются за долги по кредитам еще не скоро. Последнее — к 2050-му году.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Долги ОАО «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы» по китайским кредитам на модернизацию в 2015—2019 годах гасили за счет белорусского бюджета. Эту задолженность, а также начисленные Минфином проценты Белорусский цементный завод будет возмещать в 2029—2038 годах; Кричевцементношифер — в 2038—2049 годах, Красносельскстройматериалы — в 2030—2037 годах. Общая сумма долга трех предприятий достигает 550 млн долларов.

Указом также решено, что Беларусбанк и Банк развития предоставят рассрочку погашения задолженности по основной сумме долга по кредитам БЦЗ и Кричевцементношиферу по 31 декабря 2026 г., Красносельскстройматериалам — по 31 декабря 2024 г.

Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Банк ВТБ (Беларусь) дадут отсрочку ОАО «Красносельскстройматериалы» до 1 января 2025 г. и рассрочку по 31 декабря 2029 г. погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2019 г.

Проценты по кредитам белорусским банкам до 31 декабря 2026 г. также уплачиваются за счет средств республиканского бюджета.

Самые большие кредитные линии банки открывали Кричевцементношиферу — более 200 млн долларов. Возмещать бюджету долги по этим кредитам (а за счет бюджета их будут гасить в 2019—2026 годах) предприятие будет в 2030—2038 годах.

Минстройархитектуры поручено инициировать «ежегодное рассмотрение вопросов обеспечения досрочного погашения обязательств перед бюджетом».

Есть в документе и другие меры господдержки. Минэнерго предоставит организациям цементной отрасли отсрочку по 31 декабря 2019 г. и рассрочку с 1 января 2020 г. по 30 июня 2023 г. погашения задолженности за потребленный природный газ. Кроме того, предприятия освобождаются от налога на недвижимость и земельного налога: БЦЗ — с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2038 г.; Красносельскстройматериалы — с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2037 г.; Кричевцементношифер — с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Условием оказания мер господдержки в указе названо «ежегодное достижение организациями цементной отрасли доведенных им в установленном порядке показателей по темпам роста производительности труда, рентабельности продаж, росту прибыли от реализации товаров (работ, услуг) и загрузке производственных мощностей».

Документом оговорена персональная ответственность руководителей «Управляющей компании холдинга «БЦК», организаций цементной отрасли, министра архитектуры и строительства и вице-премьера, курирующего вопросы строительной отрасли. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или несвоевременном выполнении норм указа, повлекшем причинение ущерба госсобственности или существенного вреда государственным или общественным интересам, «при наличии оснований влекут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом».

Как ранее сообщалось, в 2007—2008 гг. в разгар строительного бума в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008—2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

Суммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.

 
 
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Модернизированным белорусским цементным заводам в очередной раз окажут господдержку. Соответствующий указ президента № 181 от 16 мая опубликован Национальным...
 
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