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Единую базу строительных материалов создадут в Беларуси

21.05.2019 13:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Единую базу строительных материалов создадут в Беларуси
Ольга Верамей

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единую электронную базу данных строительных материалов и изделий сформируют в Беларуси, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей журналистам в пресс-центре БЕЛТА.

"Дано поручение отраслевым предприятиям и организациям о формировании единой базы строительных материалов и изделий, где как застройщики, так и другие пользователи смогут получить нужную информацию. Предполагается, что к концу года мы соберем всю информацию", - отметила Ольга Верамей.

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Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единую электронную базу данных строительных материалов и изделий сформируют в Беларуси, сообщила начальник главного управления...
 
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