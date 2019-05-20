|
Единую базу строительных материалов создадут в Беларуси
21.05.2019 13:07 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Ольга Верамей
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единую электронную базу данных строительных материалов и изделий сформируют в Беларуси, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей журналистам в пресс-центре БЕЛТА.
"Дано поручение отраслевым предприятиям и организациям о формировании единой базы строительных материалов и изделий, где как застройщики, так и другие пользователи смогут получить нужную информацию. Предполагается, что к концу года мы соберем всю информацию", - отметила Ольга Верамей.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единую электронную базу данных строительных материалов и изделий сформируют в Беларуси, сообщила начальник главного управления...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)