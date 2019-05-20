Подходы к финансированию инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся

Источник материала: БелТА

Ольга Верамей

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к направлению бюджетных средств на развитие инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей.

По словам Ольги Верамей, подготовлен проект указа, в котором будет определен механизм финансирования инженерных сетей и коммуникаций, объектов гарантированного социального обслуживания городов-спутников.

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