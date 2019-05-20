Минархитектуры: для многодетных семей выделят дополнительные участки, а строительная организация будет обязана решать проблемы инфраструктуры

Источник материала: realt.by

О том, как будет развиваться белорусская строительная отрасль в дальнейшем, чему будет уделено особое внимание и почему на строительном рынке, возможно, останутся лишь домостроительные комбинаты, рассказала сегодня начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей

Сегодня в ходе пресс-конференции на тему «Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8» начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей рассказала, что местными исполнительными органами уже выделены новые земельные участки для строительства домов для многодетных семей. Такие меры направлены на реализацию отдельных положений Директиы №8 в части обеспечения жильем многодетных семей.

За развитие городов-спутников, возможно, будут отвечать областные центры

Возможно будут внесены изменения в законодательство, которые позволят Минску участвовать в финансировании строительства городов-спутников. По словам Ольги Верамей, столице таким образом предоставится возможность помочь городам-спутникам в развитии инфраструктуры, тем самым обеспечив загруженность минским предприятиям. На данный момент законодательство не позволяет использовать внутрибюджетные средства одних городов на развитие других.

Приоритеты будут отдаваться комплексным объектам застройки

Приоритеты в предоставлении земельных участков будут отдаваться комплексным объектам застройки. Имеется ввиду, что, помимо жилых домов, строительная организация во время реализации проекта обязана будет решать проблемы социальной инфраструктуры - строить школы, детские сады, объекты культурного назначения. Ольга Верамей уточнила, что таким образом домостроительные комбинаты смогут реализовать свои мощности в полной мере.

Будет создана единая электронная база строительных материалов

Сейчас приняты меры по формированию единой электронной базы данных строительных материалов, которая будет доступна и застройщикам, и строительным компаниям. Также строительные компании будут использовать в большей степени отечественные строительные материалы.

- Наши отечественные материалы в разы лучше и безопаснее, чем неотечественные и дешевые. Задача отрасли, чтобы у нас были качественные и безопасные материалы и не всегда материалы иностранного производства имеют тот же уровень безопасности. Министерство архитектуры защищает своих производителей. И, если мы обеспечим наш рынок строительными товарами, которые нам нужны, то мы обеспечим и свою жизнь. Безопасность у нас гарантируется государством.

Подходы к комплексному развитию индивидуального жилья также будут изменены

- Не все территории, которые застраиваются, имеют градостроительную документацию, чтобы определить, какими комплексами застраиваются кварталы. Минстройархитектуры понимает, что прежде, чем застраивать кварталы малоэтажной застройкой, необходимо обеспечить участок инфраструктурой, хотя бы минимальными параметрами. Это может быть определено только на основании градостроительной документации, - уточнила Ольга Верамей. - Однако центральные сети и коммуникации могут быть построены за счет заказчика. Это будет решаться на местном уровне. Сейчас, если, допустим, МАПИД строит дома в Зацени, то город должен подвести инженерные сети. Данная Директива позволит МАПИДу самостоятельно провести сети перед началом строительства.