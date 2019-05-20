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Правозащитник просит Генпрокуратуру проверить законность массовых задержаний цыган в Могилеве

21.05.2019 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве. Об этом сообщает spring96.org.


Чапаевка — территория частной застройки в Могилеве, где живут в том числе представители цыганской диаспоры.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

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В своем обращении Беляцкий указывает, что из многочисленных сообщений в СМИ стало известно, что 16 мая 2019 года в Могилеве в результате рейда правоохранительных органов, который проводился в рамках расследования уголовного дела по факту предполагаемого убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, происходили массовые задержания граждан цыганской национальности.

«Очевидно, поскольку законные основания, перечисленные в ст. 108 УПК, для задержаний граждан в качестве подозреваемых у органов следствия отсутствовали, кем-то было принято решение об их задержании в связи с якобы совершением административных правонарушений, а именно мелкого хулиганства. Это дало возможность органам следствия содержать задержанных в качестве лиц, в отношении которых возбужден административный процесс, до трех суток и допрашивать в рамках возбужденного уголовного дела с нарушением правовых гарантий и процедур, предусмотренных действующим УПК Республики Беларусь», — пишет в обращении председатель «Весны».

Алесь Беляцкий отмечает, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. Кроме того, по его данным, свидетельства очевидцев и жертв говорят, что задержания сопровождались использованием физической силы, оскорблениями и запугиваниями.

По его мнению, озвученная СМИ информация о возможной причастности к предполагаемому убийству сотрудника ГАИ представителей цыганской национальности в совокупности с подобного рода демонстративными действиями МВД «могли привести к серьезным опасным последствиям в отношении данной национальной группы».

В связи с этим Беляцкий просит Генпрокуратуру провести прокурорскую проверку законности задержаниях граждан цыганской национальности сотрудниками МВД 16 мая в Могилеве и принять соответствующие меры прокурорского реагирования, внимательно рассмотреть необоснованные случаи употребления силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных, условия их содержания, письменно проинформировать о результатах рассмотрения данного заявления в порядке и сроки, установленные действующим законодательством об обращениях граждан.

 
Теги: Могилев
 
 
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