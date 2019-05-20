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Румас: для окончательного подсчета ущерба от некачественной нефти необходим еще месяц

21.05.2019 13:48 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Румас: для окончательного подсчета ущерба от некачественной нефти необходим еще месяц
Сергей Румас

21 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусской стороне необходим еще месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц", - заявил Сергей Румас.

По его словам, вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок так называемой грязной, некондиционной нефти, будет в числе тех, которые планируется обсудить на встрече белорусского премьера с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, которая запланирована на предстоящую пятницу.

"Вы знаете, что создана рабочая группа, вчера председатель концерна "Белнефтехим" вернулся из Российской Федерации, утром докладывал, что с Россией практически согласована дорожная карта. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована", - отметил Сергей Румас.

Он пояснил, что в этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов - это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента.

"Сегодня основная задача - это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая. Сейчас "Нафтан" по-прежнему работает на неполной загрузке.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. 24 апреля Польша на неопределенный срок прекратила транзит нефти. Затем это сделала и Украина, однако впоследствии транзит был возобновлен.

Как сообщалось БЕЛТА, была создана рабочая группа по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. В нее вошли представители "Белнефтехима" и Минэнерго России. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко 17 мая заявлял, что Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из России. Он отмечал, что говорить об итоговом размере компенсации пока преждевременно. Вместе с тем только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте. "Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать", - пояснял вице-премьер. Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу. Кроме того, ранее недополученная в апреле выручка от реализации нефтепродуктов из-за ситуации с некачественной российской нефтью оценивалась в сумме около $100 млн.

По сообщению ТАСС, источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В компании "Транснефть" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусской стороне необходим еще месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок...
 
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