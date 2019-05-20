Верхнедвинцы приняли участие в VIII Международном форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Верхнедвинская делегация во главе с председателем райисполкома И.И. Марковичем приняла участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который проходил в Витебской области на минувшей неделе.

В рамках форума работали крупные выставочные экспозиции и ярмарки, демонстрационные площадки, биржа деловых контактов; проводились конференции по международному сотрудничеству и подписывались двусторонние соглашения; организовывались конкурсы профессионального мастерства.

Наш район презентовал на форуме свои возможности по развитию транспортно-логистического направления. Промышленный потенциал Верхнедвинщины представляло ОАО «Инвет» во главе с генеральным директором С.Н. Громадко, туристический – комплекс «Красный Бор».

Во время работы форума руководитель Верхнедвинского районного исполнительного комитета Игорь Маркович и глава Краславской краевой думы Гунар Упениекс подписали План мероприятий по торгово-экономическому и социально-культурному сотрудничеству между регионами на 2019-2020 годы.



Зарубежные делегации городов-побратимов Верхнедвинска из городского поселения Волоколамск Московской области, муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и Краславской краевой думы Латвийской Республики приняли участие в работе форума и посетили наш район. Гости побывали на главных объектах «Дожинок-2018»: в ФОК «Импульс», районном краеведческом музее, ЦКНТ, здании поликлиники и других, осмотрели объекты благоустройства. Делегации возложили цветы к памятникам воинам-освободителям в городском сквере.