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Верхнедвинцы приняли участие в VIII Международном форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»
21.05.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Верхнедвинская делегация во главе с председателем райисполкома И.И. Марковичем приняла участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который проходил в Витебской области на минувшей неделе.
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> Верхнедвинская делегация во главе с председателем райисполкома И.И. Марковичем приняла участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции....
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