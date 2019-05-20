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В Сморгони 25 мая пройдет региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» (ПРОГРАММА)

21.05.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

25 мая в Сморгони пройдут региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» и Международный экономический форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества».

В Сморгони 25 мая пройдет региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» (ПРОГРАММА)

Программа проведения региональной выставки-презентации «Северный вектор Гродненщины» и Международного экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

9:00-16:00

Работа выставки-презентации «Северный вектор Гродненщины»

Фойе Средней школы №7, ул. Юбилейная, 22

8:00-9:00

Прибытие участников Международного экономического форума и гостей в г.Сморгонь, размещение в гостинице «Сморгонь»

9:30-10:00

Встреча и регистрация участников и гостей, приветственный кофе

Фойе Средней школы №7, ул. Юбилейная, 22

11:00-12:20

Торжественное открытие «Фестиваля-ярмарки «Сморгонские баранки»

Стадион

12:30-13:00

Осмотр выставки-ярмарки предприятий хлебобулочных изделий

ул. Балыша

13:00-14:00

Обед для участников официальных делегаций и участников Международного экономического форума

Ресторан «Вилия»

14:10-14:20

Открытие Международного экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Актовый зал Средней школы №7, ул. Юбилейная, 22

14:20-15:20

Планерное заседание форума (по отдельной программе)

15:30-15:50

Подписание соглашений о сотрудничестве, контрактов

Средняя школа №7, ул. Юбилейная, 22

16:00-17:30

Работа секций Международного экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Средняя школа №7, ул. Юбилейная, 22

18:00-18:40

Подведение итогов выставки-презентации «Северный вектор Гродненщины» и Фестиваля-ярмарки «Сморгонские Баранки»

Амфитеатр

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива редакции. 

В Сморгони 25 мая пройдет региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» (ПРОГРАММА)

 
 
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25 мая в Сморгони пройдут региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» и Международный экономический форум «Новые возможности и перспективы...
 
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