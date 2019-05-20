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В Сморгони 25 мая пройдет региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» (ПРОГРАММА)
21.05.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
25 мая в Сморгони пройдут региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» и Международный экономический форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества».
Программа проведения региональной выставки-презентации «Северный вектор Гродненщины» и Международного экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива редакции.
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В Сморгони 25 мая пройдет региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» (ПРОГРАММА)
25 мая в Сморгони пройдут региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» и Международный экономический форум «Новые возможности и перспективы...
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