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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершаются весенние полевые работы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Сельскохозяйственные организации страны в текущем году проводят сев яровых культур в оптимальные технологические сроки. Сев основных яровых культур завершен. Посеяно 2,53 млн га яровых, в том числе ранних яровых зерновых и зернобобовых - 908,4 тыс. га, льна-долгунца - 51,8 тыс. га, сахарной свеклы - 95,7 тыс. га, ярового рапса - 66,4 тыс. га, картофеля - 26,3 тыс. га, кукурузы - более 1 млн га, - сказали в пресс-службе. - Завершаются работы по севу овощей (посеяно 5,1 тыс. га, или 92% к плану), однолетних трав (285,7 тыс. га, или 93%)".

По состоянию на 20 мая накоплено 731,7 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений (100% к уровню 2018 года), в том числе азотных удобрений - 348,3 тыс. т (95%), фосфорных - 60,9 тыс. т (82%) и калийных - 322,5 тыс. т (110%). Во всех областях ведется вторая подкормка озимых культур: подкормлено 799,1 тыс. га озимых зерновых (59% площади) и 253 тыс. га озимых крестоцветных (70%).

Продолжается закупка минеральных удобрений и средств защиты растений. В настоящее время аграрии ведут уходовые работы, продолжается внесение органических удобрений.

В пресс-службе Минсельхозпрода подчеркнули, что имеющийся машинно-тракторный парк позволяет провести весь комплекс полевых работ в технологические сроки при условии его полного задействования и эффективного использования. Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники проводят дилерские (технические) центры заводов-изготовителей и специализированные организации агросервисного обслуживания. Во всех организациях организовано дежурство специалистов в выходные и праздничные дни. Созданы мобильные ремонтные звенья, обеспеченные сотовой связью и необходимым оборудованием.-0-