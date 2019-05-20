Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Источник материала: Tut.by

Президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента .



Фото: www.president.gov.ua

До подписания указа Владимир Зеленский встретился с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.

Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.



Фото: president.gov.ua

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции», — заявил на встрече Владимир Зеленский.

Кроме того, президент обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

Накануне, во время инаугурации, Владимир Зеленский заявил , что распускает Верховную раду. Согласно статье 77 Конституции Украины, президент может назначить внеочередные выборы в Верховную раду. В таком случае они проводятся в период шестидесяти дней. Отсчет начинается только после опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины.