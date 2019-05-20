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Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады
21.05.2019 17:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Соответствующий документ опубликован на
До подписания указа Владимир Зеленский встретился с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.
Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.
«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции», — заявил на встрече Владимир Зеленский.
Кроме того, президент обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Накануне, во время инаугурации, Владимир Зеленский
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Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 ииюля.
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