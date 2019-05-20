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Румас: Подсчет ущерба от «грязной» российской нефти займет еще месяц

21.05.2019 17:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для того чтобы подсчитать ущерб, который нанесли Беларуси поставки некачественной нефти, понадобится еще минимум месяц. Об этом, как сообщает телеканал «Беларусь 1», журналистам рассказал глава правительства Сергей Румас.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Практически согласована дорожная карта с РФ. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована. В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов — это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента, — сообщил премьер-министр.

Румас отметил, что назвать сумму ущерба он пока не готов.

— Весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной, это длительный процесс. По нашим расчетам, на это уйдет еще месяц.

Как ранее сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, только на Мозырьском НПЗ из-за некачественной нефти было испорчено оборудования на $ 30 млн. И это по предварительным подсчетам.

«Более точная сумма будет во время капремонта, который предполагается к августу, когда оборудование будет вскрыто и проревизировано», — сказал он.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости», исходя из имеющихся данных.

 
 
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- Практически согласована дорожная карта с РФ. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована. В этой дорожной...
 
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