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Румас: Подсчет ущерба от «грязной» российской нефти займет еще месяц
21.05.2019 17:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для того чтобы подсчитать ущерб, который нанесли Беларуси поставки некачественной нефти, понадобится еще минимум месяц. Об этом, как сообщает телеканал «Беларусь 1», журналистам
— Практически согласована дорожная карта с РФ. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована. В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов — это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента, — сообщил премьер-министр.
Румас отметил, что назвать сумму ущерба он пока не готов.
— Весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной, это длительный процесс. По нашим расчетам, на это уйдет еще месяц.
Как ранее
«Более точная сумма будет во время капремонта, который предполагается к августу, когда оборудование будет вскрыто и проревизировано», — сказал он.
15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что
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- Практически согласована дорожная карта с РФ. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована. В этой дорожной...
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