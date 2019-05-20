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«Евроторг» рвется на рынок заимствований в России и уже получил рейтинг на уровне крупных игроков
21.05.2019 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ООО «Евроторг», крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси, объявил о том, что ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне «byA+» по белорусской шкале, а также рейтинг «ruA-» по российской шкале ожидаемому облигационному займу компании в российских рублях. Оба рейтинга имеют прогноз «стабильный».
«Евроторг стал первой иностранной компанией в истории, получившей кредитный рейтинг от российского рейтингового агентства. Мы ценим высокую оценку агентства на уровне ведущих российских компаний, таких как М. Видео и АФК «Система», — отметил генеральный директор компании Андрей Зубков.
Он считает, что присвоенный рейтинг подтверждает правильность выбранной компанией «стратегии низкозатратного роста, фокусирующейся на открытии магазинов малого формата на арендованных площадях».
«Благодаря выбранному в 2016 году курсу мы продолжаем генерировать стабильные положительные денежные потоки, которые, в свою очередь, позволяют нам одновременно продолжать развитие бизнеса и улучшать финансовое положение. С начала 2016 года мы открыли более 450 магазинов, при этом сумели добиться значительных результатов по сокращению долговой нагрузки», — заявил Зубков.
Чистый долг снижен до 497 млн долларов на конец 2018 года по сравнению с 668 млн на конец 2015 года. За этот же период коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился с 5,6 раз до 2,75 раз. В 2019 году «Евроторг»
«Евроторг» является первым в истории Беларуси корпоративным эмитентом еврооблигаций: в 2017 году компания разместила 350 млн долларов еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже среди крупнейших фондов Великобритании, США и континентальной Европы.
«Полученный высокий кредитный рейтинг от российского рейтингового агенства открывает нам доступ к возможности заимствований теперь и на рынке Российской Федерации», — подчеркнул Зубков.
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Евроторг - первая в истории России иностранная компания, получившая корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг облигационного займа от российского рейтингового...
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