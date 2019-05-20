Украина ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент

Источник материала: Tut.by

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) вводит антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, импортируемого в Украину из Беларуси, России и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

— МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% — с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% — с товара происхождением из Республики Молдова.

Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

Поясняется, что причиной для введения пошлин стали результаты антидемпингового расследования, которое показало рост импорта данных товаров в Украину, «что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран».

Ассоциация «Укрцемент» ранее неоднократно обвиняла Беларусь в поставках продукции по заниженным ценам. Недовольство украинской стороны вызывало и то, что при производстве цемента Беларусь использует энергоносители, прежде всего газ, который покупает по договорным «политическим» ценам в России.

В июле 2018 года было заявлено, что МКМТ проведет антидемпинговое расследование .