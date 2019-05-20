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Украина ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент
21.05.2019 19:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) вводит антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, импортируемого в Украину из Беларуси, России и Молдовы. Об этом сообщает
— МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% — с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% — с товара происхождением из Республики Молдова.
Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.
Поясняется, что причиной для введения пошлин стали результаты антидемпингового расследования, которое показало рост импорта данных товаров в Украину, «что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран».
Ассоциация «Укрцемент» ранее неоднократно
В июле 2018 года было заявлено, что МКМТ
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Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.
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