Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу "Дружба" в полном объеме возможно к концу июля, в мае транзит составит менее 7% от плана, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, - около 1,2 млн т, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Можно сказать, что в мае лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что планировали", - рассказал Андрей Рыбаков.

Мозырский НПЗ сейчас работает на своей мощности по бизнес-плану, "Нафтан" загружен только на 65%.

По его словам, белорусско-российская дорожная карта мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти, содержащей хлорорганику, на чистую должна быть реализована не позднее конца июля.

"Срок реализации всей дорожной карты - до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок. Есть технические возможности по ускорению, но мы должны понимать, что это не совсем стандартная операция (реверс. - Прим. БЕЛТА), поэтому подходим с определенной долей осторожности", - сказал Андрей Рыбаков.

По его словам, при благоприятно складывающихся обстоятельствах реализация мероприятий может быть ускорена, но незначительно. В любом случае белорусская сторона будет прилагать все усилия, чтобы разрешить ситуацию в более короткие сроки, заверил председатель.

Реализация дорожной карты предполагает, что в конце июля на территории Беларуси не должно остаться нефти с повышенным содержанием хлорорганики. "Соответственно, у нас будут полностью разблокированы как поставки на наши нефтеперерабатывающие заводы, так и возможности в полном объеме обеспечить транзитный поток", - пояснил глава "Белнефтехима".

Андрей Рыбаков обратил внимание, что дорожная карта содержит исключительно технические моменты, в ней обозначены механизмы вытеснения некачественной нефти с территории Беларуси, в том числе в реверсном режиме. "Технические моменты отработаны специалистами с обеих сторон, и фактически уже идет выполнение дорожной карты", - сказал он.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. Польша на неопределенный срок прекратила транзит нефти. Затем это сделала и Украина.

Польское правительство сегодня заявило, что российская сторона должна понести финансовую ответственность за поставки некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба". По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которого цитирует ТАСС, российские поставщики совершили серьезные логистические и деловые ошибки, и они должны за это ответить. Он отметил, что Польша позаботилась о безопасности поставок нефти. "Мы не можем допустить, чтобы наши заводы, трубы, вся система пострадали из-за поставок российской нефти, - сказал Моравецкий. - Сейчас ведутся сложные переговоры с Россией, российскими фирмами, и мы точно не откажемся от наших условий".

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заверял, что прокачка чистой нефти в сторону Польши начнется 20 мая. Однако 21 мая министр энергетики Кшиштоф Тхужевский обратился к российскому коллеге с просьбой о принятии срочных мер для скорейшего восстановления поставок чистой нефти.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.-0-