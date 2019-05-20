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На фоне ущерба от «грязной» нефти. Москва вспомнила про долг Беларуси за «растворители» спустя 7 лет
21.05.2019 19:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит 24 мая с белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы двухстороннего сотрудничества. В частности, в повестке будет фигурировать проблематика поставок российской нефти ненадлежащего качества по трубопроводу «Дружба» и задолженность Минска перед Москвой от реализации «растворителей». Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.
«В ходе встречи Медведева с Румасом, запланированной на 24 мая в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами. Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу „Дружба“, а также задолженности Беларуси, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей», — сказал Осипов (цитата по
В настоящее время Беларусь обсуждает вопрос компенсации убытков из-за поставок из России некондиционной нефти в середине апреля. По грубым расчетам Минска, белорусская сторона
История с «разбавителями» датирована 2010−2012 годами. Тогда российская сторона обвинила Беларусь в реэкспорте нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. За три года импорт российских нефтепродуктов в Беларусь
В то время Беларусь перечисляла в бюджет РФ экспортные пошлины на нефтепродукты в обмен на поставки беспошлинной нефти. Химическая продукция («растворители и разбавители сложные органические» и «смазочные материалы») не попадала в разряд нефтепродуктов, экспортные пошлины от продажи которых должны были передаваться в российский бюджет.
Минск отрицал наличие серых схем при экспорте нефтепродуктов и указывал, что перечислял в бюджет РФ значительные сумм, на уровне 3 млрд долларов в 2011 году.
В результате осенью 2012 года Беларусь была вынуждена остановить экспорт растворителей. Россия пыталась получить от Беларуси
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На фоне ущерба от «грязной» нефти. Москва вспомнила про долг Беларуси за «растворители» спустя 7 лет
В ходе встречи Медведева с Румасом, запланированной на 24 мая в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием...
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