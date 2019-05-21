В России задержали 32-летнего владельца медцентра из Беларуси. Его подозревают в мошенничестве

Источник материала: Tut.by

Владелец московского многопрофильного медицинского центра «Ф Клиникс», 32-летний бизнесмен из Беларуси Павел Фролов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму около 1 млрд российских рублей (около 15,5 млн долларов). Об этом сообщает газета « Коммерсантъ ».

В МВД России отчитались о том, что вскрыта афера на рынке медуслуг.

«Установлено, что участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств с целью получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник. Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 российских тысяч рублей (7,7 тысяч долларов — прим.TUT.BY)», — рассказали в полиции.

В ведомстве считают, что подконтрольные организатору мошенничества врачи, действуя в разных российских городах, получили деньги с более 11 тысяч здоровых граждан за не требующиеся им медицинские услуги.

Как пишет «Коммерсантъ», под организатором, «ранее судимым гражданином одного из зарубежных государств» подразумевается Павел Фролов. Он находится под арестом, мера пресечения избрана сроком на два месяца. В общей сложности в рамках уголовного дела задержаны 25 человек.

Представители самого бизнесмена утверждают, что он не имел отношения к афере, а жалобы на него инициированы конкурентами по рынку.

Фролов находится под арестом. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Чебоксар по ходатайству МВД Чувашии. Мера пресечения избрана сроком на два месяца. В общей сложности в рамках уголовного дела задержаны 25 человек.