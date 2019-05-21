Расчистка «Дружбы» споткнулась о польские претензии

Источник материала: Tut.by

Переговоры по очистке трубопровода «Дружба» состоятся 23 мая, пока не удалось окончательно договориться с Польшей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.



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«Частично вопрос [по ситуации с нефтепроводом «Дружба"] решен. На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны — дорожная карта согласована в полном объеме и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной для того, чтобы освободить некондиционную нефть из трубы с Польшой. В четверг состоятся еще дополнительные переговоры, там требуется уточнить некоторые детали», — сказал Козак.

«Потому что с польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти», — добавил он.

По словам Козака, относительно способов и условий освобождения нефтепровода от некачественной нефти «много различных загвоздок» в переговорах с Польшей.

«Очень много различных загвоздок. Наши польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими странами — Словакией, Венгрией, Беларусью, Украиной договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы, физическое освобождение нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее. Поэтому в четверг состоятся дополнительные переговоры», — сказал вице-премьер.

Он выразил надежду, что в четверг решение будет найдено.

«Пока еще [об объемах] идет диалог. В конце апреля договорились, что каждая страна возьмет на себя столько нефти, сколько необходимо, чтобы освободить трубу. Но на сегодняшний день возникли вопросы по цене. Это естественные вопросы, мы не драматизируем эту историю. Я думаю, что в четверг мы найдем соответствующее решение. В конечном итоге, вся Восточная Европа и Западная Европа заинтересованы в том, чтобы нефтепровод как можно скорее освободился», — заключил Козак.

Козак считает, что страны должны решить вопрос очистки «Дружбы» перед обсуждением компенсаций. «Вопрос компенсации — с Беларусью мы следуем ранее достигнутым договоренностям в рамках рабочей группы, которая сейчас есть. Может, первые методические подходы они прорабатывают, но это не приоритет сегодня. Ситуация с польской стороной — это подтверждение, что как только мы переключимся на вопрос компенсации издержек, все акценты переместятся в другую сторону, и мы не сможем очень долго решить вопрос освобождения трубы от некачественной нефти», — сказал он.

Дело «о грязной нефти»

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем.

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным .

Ситуацию обсудили президенты России и Беларуси. Владимир Путин заявил , что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая .

Беларусь и Россия договорились о создании рабочей группы по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут понесенные убытки из-за ситуации с «Дружбой». По его словам, по компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости» исходя из имеющихся данных.