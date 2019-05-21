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Считать ущерб от «ядовитой» нефти в Беларуси будут еще месяц
22.05.2019 08:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На подсчеты ущерба от поставок на белорусские НПЗ загрязненной российской нефти понадобится не менее месяца.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас,
Премьер-министр 21 мая
«В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов – это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента», - отметил Румас.
Он заявил, что назвать сумму ущерба пока не готов, на подсчеты уйдет примерно месяц.
О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти
Напомним, что Беларуси и России удалось решить все вопросы по реализации дорожной карты, регулирующей ситуацию с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь. Это
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В самое ближайшее время также планируется вернуть полную загрузку «Нафтана», который сейчас
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На подсчеты ущерба от поставок на белорусские НПЗ загрязненной российской нефти понадобится не менее месяца.
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