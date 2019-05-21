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Считать ущерб от «ядовитой» нефти в Беларуси будут еще месяц

22.05.2019 08:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На подсчеты ущерба от поставок на белорусские НПЗ загрязненной российской нефти понадобится не менее месяца.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает телеканал «Беларусь 1»

Премьер-министр 21 мая на экономическом совещании у президента напомнил, что дорожная карта с Россией по урегулированию поставок некачественной нефти согласована.

«В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов – это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента», - отметил Румас.

Он заявил, что назвать сумму ущерба пока не готов, на подсчеты уйдет примерно месяц.

О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти стало известно 19 апреля, предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и Мозырскому НПЗ был нанесен серьезный ущерб.

Напомним, что Беларуси и России удалось решить все вопросы по реализации дорожной карты, регулирующей ситуацию с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь. Это стало известно после переговоров главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова и замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 20 мая в московском офисе «Транснефти».

20 мая в эфире телеканала ОНТ Игорь Ляшенко сообщил, что дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.

В самое ближайшее время также планируется вернуть полную загрузку «Нафтана», который сейчас работает не на полную мощность.

 
 
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На подсчеты ущерба от поставок на белорусские НПЗ загрязненной российской нефти понадобится не менее месяца.
 
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