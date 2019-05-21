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Лидер не изменился. Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси
22.05.2019 09:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй год подряд основной владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт»
Лидер рейтинга
Реанимировав свою давнюю идею создания национальной молочной компании, которая на этот раз поддержана властями, в течение 2018 года Александр Мошенский получил контроль над двумя крупными государственными молокоперерабатывающими предприятиями — в Березе и Орше. Следующей его целью является Барановичский молочный комбинат, акции которого бизнесмен скупает в этом году. Бизнесмен не исключает, что молочный проект в скором времени может выйти на международный уровень. По его словам, компания по-прежнему рассматривает предложения об инвестициях в greenfield и о покупке действующих бизнесов на рынках присутствия — в России и Украине. К слову, на российском рынке объединенный бизнес «Савушкина продукта», «Санта Бремора» и рыбоперерабатывающего производственного актива «Русского моря» занимает второе место по выручке (по данным на 2017 год) среди компаний с белорусским капиталом. Выше только БелАЗ, а компании Александра Мошенского опережают по продажам дочерние структуры БМЗ, «Белнефтехима», МТЗ, МАЗ, Белорусской нефтяной компании и «Белоруснефти».
В рознице бизнесмен в прошлом году получил контроль над магазинами «Рублевский». Сделка позволила войти не только на столичный рынок, где, в основном, концентрируются магазины этой сети, но и в топ-5 крупнейший ретейлеров страны.
Второе и третье места в обновленном топ заняли
Нельзя не заметить рывка «молодых львов», к которым относят
Рэнкинг расширился за счет нескольких новых фамилий бизнесменов, имеющих паспорта гражданина Республики Беларусь, но в основном работающих на соседних рынках — в России и Украине. По фамилиям в целом новый топ-200 обновился более чем на четверть.
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