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Лидер не изменился. Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси

22.05.2019 09:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй год подряд основной владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» возглавляет Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Сегодня, 22 мая, при поддержке Банка Дабрабыт «Ежедневник» представил обновленную версию проекта.


Фото: Алексей Пискун, probusiness.by

Лидер рейтинга Александр Мошенский в прошлом году стал хэдлайнером самых значимых M&A-сделок на белорусском рынке. Причем, брестчанин «отметился» сразу в двух его сегментах — в молокопереработке и рознице.

Реанимировав свою давнюю идею создания национальной молочной компании, которая на этот раз поддержана властями, в течение 2018 года Александр Мошенский получил контроль над двумя крупными государственными молокоперерабатывающими предприятиями — в Березе и Орше. Следующей его целью является Барановичский молочный комбинат, акции которого бизнесмен скупает в этом году. Бизнесмен не исключает, что молочный проект в скором времени может выйти на международный уровень. По его словам, компания по-прежнему рассматривает предложения об инвестициях в greenfield и о покупке действующих бизнесов на рынках присутствия — в России и Украине. К слову, на российском рынке объединенный бизнес «Савушкина продукта», «Санта Бремора» и рыбоперерабатывающего производственного актива «Русского моря» занимает второе место по выручке (по данным на 2017 год) среди компаний с белорусским капиталом. Выше только БелАЗ, а компании Александра Мошенского опережают по продажам дочерние структуры БМЗ, «Белнефтехима», МТЗ, МАЗ, Белорусской нефтяной компании и «Белоруснефти».

В рознице бизнесмен в прошлом году получил контроль над магазинами «Рублевский». Сделка позволила войти не только на столичный рынок, где, в основном, концентрируются магазины этой сети, но и в топ-5 крупнейший ретейлеров страны.

Второе и третье места в обновленном топ заняли Аркадий Добкин и Виктор Кислый, в топ-10 впервые вошел Виктор Прокопеня. В целом число представителей IT-сектора и инвесторов в него выросло. Рост по сегменту в основном обеспечили продуктовики — новые игорные короли Дмитрий Шеленговский и Александр Минец, фигурантка списка Forbes в категории «Лучших технологических предпринимательниц Европы» Любовь Пашковская, ее партнеры и другие молодые бизнесмены.

Нельзя не заметить рывка «молодых львов», к которым относят Алексея Олексина и Александра Зайцева. И если Алексей Олексин известен давно и только укрепил позиции, став главным бенефициаром по нескольким указам президента (по табаку и таможенному сервису), то Александр Зайцев на этот раз подвинул в списке многие фактурные фигуры. Бизнесмен за очень короткий срок лет создал конгломерат, в которых входят активы в логистике, удобренческой и горнорудной отраслях, спорте и даже в производстве вооружений. Его компании — одни из главных проводников интересов Беларуси на африканском континенте.

Рэнкинг расширился за счет нескольких новых фамилий бизнесменов, имеющих паспорта гражданина Республики Беларусь, но в основном работающих на соседних рынках — в России и Украине. По фамилиям в целом новый топ-200 обновился более чем на четверть.

С полной версией Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2019 можно ознакомиться здесь.

 
 
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Лидер рейтинга Александр Мошенский в прошлом году стал хэдлайнером самых значимых M&A-сделок на белорусском рынке. Причем, брестчанин «отметился» сразу в двух его...
 
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