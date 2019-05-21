Генпрокуратура нашла коррупционные риски в Государственном комитете по науке и технологиям

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в Государственном комитете по науке и технологиям (далее — Комитет) и подведомственных ему организациях. О результатах рассказала пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Генпрокуратуре отметили, что комиссии по противодействию коррупции не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях. Планируемые комиссиями мероприятия нередко были формальны и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки.

В ходе проверки установлено, что у значительного числа должностных лиц Комитета и подведомственных ему организаций кадровые службы не взяли обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений. По мнению ведомства, это способствовало совершению правонарушений.

«Так, отдельные должностные лица в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли иную оплачиваемую работу. Один из начальников отдела Комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности. Директор одного из подчиненных Комитету институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям — у него отсутствовали специальное образование, опыт работы. В этом же институте числилась работающей по совместительству, но не осуществляла деятельность дочь директора. Сам директор совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения, хотя графики работы были фактически несовместимы», — привели примеры в Генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что были выявлены случаи, когда должностные лица не представляли декларации о доходах и имуществе, или декларировали их частично.

Нарушения также нашли при проведении государственных закупок и при выполнении Комитетом функций заказчика научных исследований и разработок.

«Указанные факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств, создают условия для коррупционных правонарушений в виде неправомерного предпочтения интересов физических или юридических лиц и предоставления им необоснованных льгот и привилегий», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ведомство внесло представление в Государственный комитет по науке и технологиям об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Результаты проверки также доведены до правительства.