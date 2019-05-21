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Россельхознадзор поставил 18 белорусских предприятий под особый контроль
22.05.2019 09:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция 18 белорусских производителей.
Об этом
Там сказано, что меры приняты в связи с поступлением из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.
Усиленный контроль введен в отношении производителей, работающих практически на всей территории страны. В их числе – «Беллакт» Волковысское, в продукции которого выявлено превышение количества КМАФАнМ (мезофильных аэробных и факультативно анаэробныхмикроорганизмов).
В продукции «Агрокомбината Несвижский» превышено количество БКГП (бактерий группы кишечной палочки. Такая ситуация, по данным Россельхознадзора, наблюдается и в продуктах СООО «Белсыр», КПУП «Мозырские молочные продукты» и других производителей. В говядине Оршанского мясоконсервного комбината выявлен тетрациклин.
В контрольный список попали предприятия Барановичей, Волковыска, Гродно, Пружан, Витебска, Мозыря, Смолевичей, Турова, Шклова.
Российское ведомство заявляет, что в случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, может ограничить поставки из Беларуси.
Напомним, 21 мая на совещании по вопросам экономики Беларуси Александр Лукашенко
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Под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция 18 белорусских производителей. Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства.
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