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Россельхознадзор поставил 18 белорусских предприятий под особый контроль

22.05.2019 09:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция 18 белорусских производителей.

Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

Там сказано, что меры приняты в связи с поступлением из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.

Усиленный контроль введен в отношении производителей, работающих практически на всей территории страны. В их числе – «Беллакт» Волковысское, в продукции которого выявлено превышение количества КМАФАнМ (мезофильных аэробных и факультативно анаэробныхмикроорганизмов).

В продукции «Агрокомбината Несвижский» превышено количество БКГП (бактерий группы кишечной палочки. Такая ситуация, по данным Россельхознадзора, наблюдается и в продуктах СООО «Белсыр», КПУП «Мозырские молочные продукты» и других производителей. В говядине Оршанского мясоконсервного комбината выявлен тетрациклин.

В контрольный список попали предприятия Барановичей, Волковыска, Гродно, Пружан, Витебска, Мозыря, Смолевичей, Турова, Шклова.

Российское ведомство заявляет, что в случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, может ограничить поставки из Беларуси.

Напомним, 21 мая на совещании по вопросам экономики Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на вопрос поставок сельхозпродукции на рынки России. По информации президента, около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция 18 белорусских производителей. Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства.
 
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