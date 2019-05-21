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Стало известно, когда восстановят транзит нефти через «Дружбу»

22.05.2019 10:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, когда будет полностью восстановлен транзит нефти через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».

Согласно данным, приведенным накануне главой концерна, в мае транзит не превысит 7% от плана прокачки нефти. А полное восстановление перекачки нефти через территорию нашей страны по нефтепроводу возможно лишь к июлю этого года.

«К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, - около 1,2 млн т, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Можно сказать, что в мае лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что планировали», - цитирует Рыбакова БЕЛТА.

Андрей Рыбаков, также сообщил, что Мозырский НПЗ сейчас работает на своей мощности по бизнес-плану, «Нафтан» загружен только на 65%. При этом мероприятия по замещению грязной нефти, предусмотренные белорусско-российской дорожной картой, должны завершиться не позднее конца июля. Ускорить мероприятия возможно, однако стороны подходят к процессу с осторожностью, так как операция является нестандартной. Реализуя плана по дородной карте предполагает, что уже в конце июля грязной российской нефти в Беларуси быть не должно.

Напомним, накануне стало известно, что Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь.

О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти стало известно 19 апреля, предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и Мозырскому НПЗ был нанесен серьезный ущерб.

23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленнодля сокрытия хищений. По факту было возбуждено уголовное дело. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. 

 
 
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Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, когда будет полностью восстановлен транзит нефти через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».
 
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