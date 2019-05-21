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Стало известно, когда восстановят транзит нефти через «Дружбу»
22.05.2019 10:19 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, когда будет полностью восстановлен транзит нефти через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».
Согласно данным, приведенным накануне главой концерна, в мае транзит не превысит 7% от плана прокачки нефти. А полное восстановление перекачки нефти через территорию нашей страны по нефтепроводу возможно лишь к июлю этого года.
«К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, - около 1,2 млн т, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Можно сказать, что в мае лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что планировали», - цитирует Рыбакова
Андрей Рыбаков, также сообщил, что Мозырский НПЗ сейчас работает на своей мощности по бизнес-плану, «Нафтан» загружен только на 65%. При этом мероприятия по замещению грязной нефти, предусмотренные белорусско-российской дорожной картой, должны завершиться не позднее конца июля. Ускорить мероприятия возможно, однако стороны подходят к процессу с осторожностью, так как операция является нестандартной. Реализуя плана по дородной карте предполагает, что уже в конце июля грязной российской нефти в Беларуси быть не должно.
Напомним, накануне стало известно, что Беларуси и России
О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти
23 апреля белорусская сторона
Российская компания «Транснефть»
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Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, когда будет полностью восстановлен транзит нефти через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».
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