Стало известно, когда восстановят транзит нефти через «Дружбу»

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, когда будет полностью восстановлен транзит нефти через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».

Согласно данным, приведенным накануне главой концерна, в мае транзит не превысит 7% от плана прокачки нефти. А полное восстановление перекачки нефти через территорию нашей страны по нефтепроводу возможно лишь к июлю этого года.

«К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, - около 1,2 млн т, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Можно сказать, что в мае лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что планировали», - цитирует Рыбакова БЕЛТА .

Андрей Рыбаков, также сообщил, что Мозырский НПЗ сейчас работает на своей мощности по бизнес-плану, «Нафтан» загружен только на 65%. При этом мероприятия по замещению грязной нефти, предусмотренные белорусско-российской дорожной картой, должны завершиться не позднее конца июля. Ускорить мероприятия возможно, однако стороны подходят к процессу с осторожностью, так как операция является нестандартной. Реализуя плана по дородной карте предполагает, что уже в конце июля грязной российской нефти в Беларуси быть не должно.

Напомним, накануне стало известно, что Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь.

О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти стало известно 19 апреля, предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и Мозырскому НПЗ был нанесен серьезный ущерб.

23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.