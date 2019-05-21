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Предложение загородной недвижимости достигло рекордно высокого уровня – итоги апреля

22.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сезонный рост предложения наблюдается на рынке загородной недвижимости третий месяц подряд. Количество выставленных на продажу объектов в радиусе 50 километров от Минска увеличилось в апреле на 12% и достигло 7,4 тысяч, что является новым историческим максимумом. Быстрее всего база пополнялась дачами (+21%), предложение домов выросло на 7%.

Объём предложения загородной недвижимости удвоился за последние 4 года. Произошло это в первую очередь за счёт массового выставления на продажу дач и домов, построенных до 2000 года.

Велика вероятность, что по итогам мая рекордный уровень предложения будет превышен ещё раз, после чего начнётся обратный процесс.

Предложение загородной недвижимости достигло рекордно высокого уровня – итоги апреля

Сезонный рост в весенние месяцы характерен не только для предложения, но и для спроса. В Минском и соседних с ним районах покупательская активность выросла за месяц на 54%. Примечательно, что спрос на загородную недвижимость пока превосходит уровень 2018 года. В Минском районе сделок зарегистрировали на 8% больше, а в соседних районах – на 4%.  

Бурный рост предложения в последние месяцы не был равномерным. В 10-километровой зоне приток объектов был в 3 раза слабее, чем на удаленности 25-50 километров от столицы. Такой структурный дисбаланс нашел своё отражение в динамике цен – увеличение доли более бюджетных объектов «тянуло» вниз среднюю цену.

Динамика цен в апреле 2019 года была отрицательной во всех сегментах рынка.  Самое ощутимое снижение было зафиксировано у «старых домов (-6,4%) и недостроенных объектов (-3,4%). Цены на дома, построенные после 2000 года, снизились на 0,3%.


Предложение загородной недвижимости достигло рекордно высокого уровня – итоги апреля

Ситуация в Минске

Предложение домов, выставленных на продажу в Минске за месяц увеличилось на 3,4%. По сравнению с последним максимумом, зафиксированным в июне 2017 года, количество выставленных на продажу объектов сократилось на 8,6%.

Средний уровень цен на дома в Минске снизился в апреле на 3,1% и остановился на отметке 1000 $/м2.

 
Теги: Минск
 
 
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Свыше 7 тысяч выставленных на продажу объектов на рынке загородной недвижимости не было ещё ни разу.
 
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