Предложение загородной недвижимости достигло рекордно высокого уровня – итоги апреля

Сезонный рост предложения наблюдается на рынке загородной недвижимости третий месяц подряд. Количество выставленных на продажу объектов в радиусе 50 километров от Минска увеличилось в апреле на 12% и достигло 7,4 тысяч, что является новым историческим максимумом. Быстрее всего база пополнялась дачами (+21%), предложение домов выросло на 7%.

Объём предложения загородной недвижимости удвоился за последние 4 года. Произошло это в первую очередь за счёт массового выставления на продажу дач и домов, построенных до 2000 года.

Велика вероятность, что по итогам мая рекордный уровень предложения будет превышен ещё раз, после чего начнётся обратный процесс.