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"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу

22.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько дней назад Глава государства подписал Указ №169 «О распоряжении государственным имуществом». Как поменяются аукционы после вступления в силу данного документа? Кто теперь сможет приобрести неиспользуемое имущество за 1 базовую? Как отразятся принятые решения на владельцах агроусадеб и ремесленниках (ведь именно для них в указе прописаны особые условия)? Эти и другие вопросы мы задали экспертам.

"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу
Фото носит иллюстративный характер.

Отметим, что ключевые моменты подписанного указа – сокращение обязательных шагов на аукционах по продаже имущества (теперь снижать цену можно сразу на 50%, а не на 20%), упрощение продажи неиспользуемых объектов недвижимости за 1 базовую величину (теперь пустующие строения без предварительных аукционов можно продавать не только на селе и в малых городах, но и по всей стране, за исключением Минска и областных центров), а также ряд нововведений, расширяющих возможности по приобретению и выкупу арендного госимущества для представителей агротуризма и ремесленников.

"Если есть спрос, то аукцион все равно покажет реальную цену объекта"

"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу

- Практика показала, что понижение начальной цены продажи на 20%, как правило, не дает результатов, а только влечет затраты организаторов торгов на их проведение, – говорит начальник главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу Виктория Васильева, – Так, в 2018 году из 658 проданных объектов только 15 (2,3%) реализовано по стоимости, сниженной на 20%. Именно поэтому и было предложено отказаться от обязательного шага понижения начальной цены на 20%. Возможность уменьшения стоимости сразу до 50% включительно позволит действовать более мобильно и принимать решения о понижении начальной цены в пределах 50% (на 10, 20, 30, 40%), исходя из конкретной ситуации. При возникновении в ходе аукциона конкурентной борьбы окончательная цена в любом случае повысится до максимально возможной.

Что касается продажи неиспользуемых помещений за 1 базовую, то такая возможность существует в стране с 2007 года. За этот период, по данным Госкомимущества, было заключено более 2600 договоров, 70% из которых были исполнены. За это время на некогда пустующих объектах новые собственники организовали производства, кафе, торговые точки, создали около 4 тысяч рабочих мест, а некоторые строения получили вторую жизнь в виде жилых домов. Что же изменится в этом механизме?

- По сравнению с существующим подходом, при котором реализация объектов за базовую величину без поэтапного снижения стоимости была возможна только на территории средних и малых городских поселений, а также в сельской местности, указ №169 расширяет возможности и позволяет продавать такие объекты на всей территории Беларуси, кроме областных центров и Минска, – объясняет Виктория Васильева, – То есть, теперь в этот список попадают такие крупные города, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жодино, Жлобин и другие. Таким образом, если гипотетический неиспользуемый объект находится на территории того же Бобруйска, то собственник в лице Бобруйского горисполкома вправе сразу принять решение об отчуждении на аукционе этого объекта за базовую величину. А уже рынок, посредством аукциона, определит истинную стоимость объекта.

"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу
Фото носит иллюстративный характер.

К слову, как посчитали специалисты Госкомимущества, данный шаг позволит сократить сроки продажи примерно на 2 месяца, а значит – сэкономить средства как балансодержателя, так и организатора аукционов. Сегодня за символическую плату в 1 базовую величину (25,5 рубля) в стране предлагается к продаже более 450 объектов, информация о которых размещена на сайте Госкомимущества.

"При продаже объекта за одну базовую есть много обременений"

При этом напомним, что на будущего собственника объекта, выставленного за одну базовую, вместе с выгодным приобретением обычно налагается ряд обязательств.

- Реализуя объекты за базовую величину, государство, конечно, желает обезопасить проданные постройки от дальнейшего разрушения и гарантировать их использование, – поясняет начальник главного управления распоряжения имуществом ГКИ, – Данная практика действует во всем мире. Например, на Сицилии, где ветхий жилой фонд порой продают за один евро, покупатель обязан не только качественно отремонтировать объект в определенный срок, но и внести залог, который при невыполнении условий будет изъят в доход государства.

В Беларуси с 2007 года при приобретении объекта за базовую величину новому хозяину также необходимо было выполнить три условия: ввести объект в эксплуатацию, осуществлять здесь предпринимательскую деятельность и создать рабочие места. Со временем правила несколько упростили: сегодня достаточно ввести объект в эксплуатацию и использовать его. Кроме того, покупатель имеет право снести объект, если его состояние не позволяет экономически выгодно провести реконструкцию, а также использовать объект под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.

"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу
Фото носит иллюстративный характер.

- Указ 169 сделал очередной шаг в развитии этой нормы. После вступления документа в силу на объектах, проданных за 1 базовую, станет возможным заниматься ремесленничеством и оказывать услуги в сфере агроэкотуризма, – дополняет Виктория Васильева. – Кроме того, если указом №294 допускалась продажа арендованного имущества только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, то теперь такая возможность выкупа арендованного государственного имущества есть у всех категорий арендаторов (в том числе, у ремесленников и физических лиц, занимающиеся агроэкотуризмом). Отмечу, что люди, занимающиеся агротуризмом, самозаняты, целеустремленны и при дальнейшем развитии предпринимательской инициативы, а также определенной поддержке от государства могут стать весьма крупными игроками в структуре предпринимательского сообщества.

«На неиспользуемых ранее площадках можно открыть какие-то креативные пространства, мастерские, цеха, проводить выставки»

"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу

- Каждое снятие бюрократических барьеров и непрозрачности – это шаг вперед, – считает председатель правления БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова, – По своему опыту я могу сказать, что владельцы усадеб не единожды обращались к нам с жалобами на местные власти, которые не давали им приобрести то или иное строение. Одни просто отказывали, другие – выставляли нереальные суммы. Понятно, что все действовали по закону. Может быть, где-то район и хотел бы отдать пустующий объект дешевле, но не мог. В итоге, большое число неиспользуемых зданий и сооружений просто ветшало и в конце концов, шло под снос. Надеюсь, что теперь владельцу усадьбы или ремесленнику станет проще приобрести интересующее его здание. Так, если говорить о ремесленниках, то на неиспользуемых ранее площадях они могли бы открыть какие-то креативные пространства, мастерские, цеха, проводить выставки. Я считаю, что это огромная перспектива для использования пустующих помещений.

Насчет агротуризма скажу, что хорошо бы было, если бы у заинтересованных людей появилась возможность выкупать старинные усадьбы и возрождать их. Конечно, это – затратная вещь, но при грамотном подходе и адекватной кредитной поддержке банков все возможно. В любом случае, посмотрим, как все это будет работать.

В документе нет ничего «революционного»?

О том, отразится ли указ №169 на рынке коммерческой недвижимости Минска и других городов, мы спросили старшего аналитика белорусского офиса компании Colliers International Сергея Сенкевича:

"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу

- Мы пока сдержанно относимся к тому, что указ может как-то глобально повлиять на рынок недвижимости Минска и крупных городов, что в принципе и отражено в документе в виде предусмотренных ограничений, - заявляет эксперт. - Логично, что в столице и областных центрах у государства и муниципальных образований больше шансов заработать на реализации объектов путем проведения полноценных аукционов. Хотя в том же Бресте и до появления указа бизнесменам предлагали бесплатную аренду пустующих объектов, чтобы они вовлекли их в оборот и создали общественно полезную инфраструктуру.

А вот в небольших населенных пунктах и особенно в городах 100-тысячниках, которые теперь также учтены, действительно можно ожидать положительных результатов. Теперь у объектов, которые вызывают коммерческий интерес и формируют определенный спрос, появится больше шансов к оперативной продаже и приобретению.

Ускорит процесс вовлечения в оборот некоторых объектов недвижимости и исключение обязательного шага понижения цены на 20% на аукционах. Ведь если ранее объекты перед тем, как наконец найти своего покупателя, должны были пройти долгий путь «голландского аукциона» (поэтапного снижения стоимости, если это применимо), то теперь у продавцов госимущества есть возможность сразу снизить цену на 50% или вообще предложить объект за 1 базовую величину, если речь идет не о Минске или областных центрах.

Кроме того, для представителей малого бизнеса, которые в тех же регионах не обладают большими финансовыми ресурсами, в указе предусмотрено увеличение срока рассрочки с года на три, что также повышает шансы на приобретение объекта в собственность. Вероятно, это даже может стать альтернативой банковскому кредиту, который, например, для кого-то недоступен или обременителен по ряду причин. А если, к примеру, мы говорим об объекте, который предприятие (представитель агротуризма или ремесленник), арендовал на длительный срок и вложился в инфраструктуру, то возможность приобрести его в собственность также будет весьма выгодным вариантом.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Несколько дней назад Глава государства подписал Указ №169 «О распоряжении государственным имуществом». Как поменяются аукционы после вступления в силу данного...
 
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