"На судьбу неликвида это не повлияет, а вот хорошие объекты будут продаваться быстрее". Эксперты о новом указе по госимуществу

К слову, как посчитали специалисты Госкомимущества, данный шаг позволит сократить сроки продажи примерно на 2 месяца, а значит – сэкономить средства как балансодержателя, так и организатора аукционов. Сегодня за символическую плату в 1 базовую величину (25,5 рубля) в стране предлагается к продаже более 450 объектов, информация о которых размещена на сайте Госкомимущества.

"При продаже объекта за одну базовую есть много обременений"

При этом напомним, что на будущего собственника объекта, выставленного за одну базовую, вместе с выгодным приобретением обычно налагается ряд обязательств.

- Реализуя объекты за базовую величину, государство, конечно, желает обезопасить проданные постройки от дальнейшего разрушения и гарантировать их использование, – поясняет начальник главного управления распоряжения имуществом ГКИ, – Данная практика действует во всем мире. Например, на Сицилии, где ветхий жилой фонд порой продают за один евро, покупатель обязан не только качественно отремонтировать объект в определенный срок, но и внести залог, который при невыполнении условий будет изъят в доход государства.

В Беларуси с 2007 года при приобретении объекта за базовую величину новому хозяину также необходимо было выполнить три условия: ввести объект в эксплуатацию, осуществлять здесь предпринимательскую деятельность и создать рабочие места. Со временем правила несколько упростили: сегодня достаточно ввести объект в эксплуатацию и использовать его. Кроме того, покупатель имеет право снести объект, если его состояние не позволяет экономически выгодно провести реконструкцию, а также использовать объект под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.