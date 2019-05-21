Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии - Румас

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

В I квартале выполнено 6 из 7 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Не выполнен только показатель по экспорту товаров и услуг (98,1% при задании 100,5%), однако по результатам I полугодия нужно исправить ситуацию. "Подписано распоряжение об установлении персональной ответственности премьер-министра за рост экономики за счет внешних факторов и за выполнение показателей по экспорту. Мы в ближайшее время установим алгоритм, как мы будем работать по экспорту, чтобы те министерства, госорганы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение, и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания", - сказал Сергей Румас.

В целом рост экономики в нынешнем году обеспечен при сохранении макроэкономической сбалансированности. Уровень инфляции удерживается в пределах запланированных значений, обеспечено положительное сальдо внешней торговли ($433 млн в I квартале).

Республиканский бюджет исполняется, как и было запланировано. "Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме", - подчеркнул премьер-министр. При этом золотовалютные резервные активы страны увеличились на $0,4 млрд и на 1 мая составили $7,6 млрд. По оценке главы правительства, стабильно функционирует внутренний валютный рынок.

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