От любви до ненависти. Как уходящая Даля Грибаускайте строила отношения с Беларусью

Источник материала: Tut.by

26 мая Литва выберет своего десятого президента. Второй пятилетний срок завершает Даля Грибаускайте — политик, при котором Вильнюс прошел путь от главного союзника Минска в Евросоюзе до его главного оппонента и критика. Вспоминаем, как это было.



Фото: delfi.lt

Даля Грибаускайте вступила в должность президента Литвы 12 июля 2009 года, разгромив всех соперников на выборах в первом туре с результатом 69%.

Полтора медовых года

Это было время первого потепления отношений Беларуси и Евросоюза, начиналась программа «Восточное партнерство». Вильнюс при Грибаускайте активно включился в процесс.

Уже 2 сентября президент Литвы заявила , что готова встретиться с Лукашенко. Белорусский президент на тот момент был временно въездным в Евросоюз — санкции против него приостановили за год до этого. Весной он успел побывать в Риме, заехав к папе римскому Бенедикту XVI.



Фото: president.lt

Встреча в Вильнюсе прошла уже через две недели. «Мы очень надеемся на углубление экономических отношений, и на то, что шаг за шагом мы будем идти к политическому сближению», — заявила президент Литвы по итогам визита.

Лукашенко остался доволен поездкой и пригласил Грибаускайте в Минск. Уже после общения с белорусским президентом она заявила, что открыла новый этап в отношениях двух стран. А затем, в марте 2010 года, не дожидаясь своего ответного визита, пригласила Лукашенко в Вильнюс еще раз на празднование 20-летия независимости Литвы. Он не приехал, но отправил вместо себя вице-премьера.

В октябре 2010 года, за два месяца до президентских выборов в Беларуси, Грибаускайте приехала в Минск. «Литва готова сотрудничать, защищать интересы Беларуси в Европейском союзе настолько, насколько Беларусь будет этого сама хотеть», — заявила президент Литвы.



Фото: Reuters

Во время визита Грибаускайте Беларусь и Литва подписали соглашение о малом приграничном движении, которое, впрочем, с тех пор так и не вступило в силу — Беларусь уже десять лет не завершает внутригосударственные процедуры, ссылаясь на не готовую к этому пограничную инфраструктуру.

Грибаускайте встретилась и с лидерами оппозиции, но часть из них вышла со встречи недовольными. Андрей Санников и Ярослав Романчук заявили, что президент Литвы отказалась поднимать в Европе тему похищенных в Беларуси политиков. А Владимир Некляев сказал, выйдя со встречи, что белорусским оппозиционерам надо рассчитывать только на себя.

Через три недели после визита разразился скандал. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило , что, выступая перед послами стран ЕС, Грибаускайте заявила: «Оппозиция несерьезна и не имеет шансов на любых выборах. Лукашенко мог бы выиграть, набрав 99% голосов, но он победит лишь с 75%, чтобы угодить ЕС». Кроме того, по словам источников, Грибаускайте назвала Лукашенко гарантом независимости и стабильности Беларуси.

Дома оппоненты назвали заявления Грибаускайте «опасными», студенты ЕГУ вышли протестовать к президентскому дворцу в Вильнюсе. Сама президент не подтвердила и не опровергла, что говорила эти слова, но заявила , что Литва будет работать с тем, кого выберет белорусский народ.

Энтузиазм Грибаускайте к сближению с Лукашенко, вместе с другими ее инициативами во внешней политике, привел к тому, что британский журнал The Economist назвал литовского президента « выскочкой года ».

Добрый полицейский

А затем в Беларуси случилась Плошча-2010, ее жесткий разгон, уголовное дело о массовых беспорядках, несколько десятков политзаключенных и быстрое ужесточение санкций Евросоюза.

Польша и Германия, руководство которых тоже имиджево вложилось в потепление отношений с Беларусью, почувствовали себя обманутыми и жестче других лоббировали санкции. Но Даля Грибаускайте не пошла по этому пути.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус обвинил Грибаускайте в том, что она перестаралась, пытаясь «угодить Лукашенко», и назвал внешнюю политику Литвы в отношении Беларуси катастрофой. Грибаускайте же, известная своей хлесткой риторикой, ответила, что катастрофой были десятилетия изоляции Беларуси при ее предшественниках.

Пока в Брюсселе в следующие месяцы думали, какие санкции вводить против Минска, Вильнюс выступал против экономических ограничений. Грибаускайте первая из европейских лидеров предложила упростить визовый режим для белорусов, уже в январе 2011 года.



Фото: Reuters

Уже через месяц она заявила , что Евросоюз не должен диктовать Беларуси, какого руководителя избирать, а может лишь помочь «созреть и окрепнуть» белорусскому народу.

Все это время литовский президент повторяла не самую популярную тогда позицию, что экономических санкций против Минска быть не должно, потому что они толкнут Беларусь в объятья России. К концу года Грибаускайте и вовсе раскритиковала некоторых лидеров белорусской оппозиции за то, что они «стремятся получить больше денег», а сами почти не говорят о независимости.

Станция раздора

После «плюшевого скандала» 2012 года, когда шведский самолет с игрушечными медведями пролетел из Литвы в Беларусь и обратно, Грибаускайте несколько лет не выступала по белорусской тематике. В 2014 году она переизбралась на второй срок, получила поздравление от Александра Лукашенко.

Но в 2016-м году, на заре нового потепления в отношениях Беларуси с Евросоюзом, Литва стала занимать куда более жесткую линию к восточной соседке, чем раньше. На первый план в отношениях вышел вопрос БелАЭС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У Литвы было и остается много претензий к проекту — близость к Вильнюсу, нехватка прозрачности с белорусской стороны, особенно на этапе выбора площадки для АЭС, возможные экологические последствия и сомнения в «Росатоме», который строит станцию. Минск же считает упреки надуманными и часто намекает, что Литва злится потому, что ее собственную АЭС в Игналине пришлось закрыть по требованию Евросоюза.

Уже в начале 2016-го Грибаускайте призвала Евросоюз ограничить будущий экспорт электроэнергии с БелАЭС. Упавший на стройплощадке под Островцом летом того же года корпус реактора только подлил масла в огонь. Предложения Лукашенко вместе эксплуатировать станцию не помогли — Грибаускайте подняла тему БелАЭС на встрече с вице-президентом США Джо Байденом.

Год спустя Вильнюс признал станцию угрозой своей нацбезопасности и запретил покупать с нее энергию. А Грибаускайте за одно лето подняла эту тему на встречах с Дональдом Трампом и с вице-президентом США Майком Пенсом, назвав БелАЭС «неконвенциональным оружием Кремля».

Параллельно Беларусь и Россия начали готовиться к совместным учениям «Запад-2017», которые на фоне конфликта в Украине породили много страхов в Европе, особенно — в Восточной. В феврале 2017-го литовский президент назвала учения подготовкой к войне с Западом. Затем она заявила , что само соседство с Беларусью и Россией — угроза для Литвы. Разразился скандал, литовского посла вызвали в белорусский МИД объясниться.



Фото: DELFI

В 2018 году Литва стала по факту блокировать переговоры Беларуси и ЕС по «Приоритетам партнерства», выдвигая требования по ядерной безопасности, которые Минск называет неприемлемыми. Документ висит в переговорном тупике уже полтора года. Европейские чиновники признают , что надеются повлиять на Вильнюс с тем, чтобы он смягчил позицию.

Накануне выборов своего преемника в этом году президент Литвы одернула премьер-министра Саулюса Сквернялиса, назвав его предложение переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию «антиконституционным действием».

Наконец, в мае 2019 Грибаускайте заявила , что Литва не может сотрудничать с Беларусью по теме атомной станции, потому таким образом свяжет себе руки и легитимизирует строительство БелАЭС.

Минск надеется на смену курса Вильнюса после президентских выборов. Уже известно, что Грибаускайте сменит один из двух кандидатов-экономистов, прошедших во второй тур, — Гитанас Науседа или Ингрида Шимоните.

Позиция Науседы, кажется, мягче. Он заявил, что тема БелАЭС не должна затмить отношения Беларуси и Литвы. Шимоните же считает , что Литва не может занимать никакой другой позиции, кроме требования полностью прекратить строительство БелАЭС.