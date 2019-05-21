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От любви до ненависти. Как уходящая Даля Грибаускайте строила отношения с Беларусью
22.05.2019 11:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 мая Литва выберет своего десятого президента. Второй пятилетний срок завершает Даля Грибаускайте — политик, при котором Вильнюс прошел путь от главного союзника Минска в Евросоюзе до его главного оппонента и критика. Вспоминаем, как это было.
Даля Грибаускайте
Полтора медовых года
Это было время первого потепления отношений Беларуси и Евросоюза, начиналась программа «Восточное партнерство». Вильнюс при Грибаускайте активно включился в процесс.
Уже 2 сентября президент Литвы
Встреча в Вильнюсе прошла уже через две недели. «Мы очень надеемся на углубление экономических отношений, и на то, что шаг за шагом мы будем идти к политическому сближению», —
Лукашенко остался доволен поездкой и пригласил Грибаускайте в Минск. Уже после общения с белорусским президентом она заявила, что открыла новый этап в отношениях двух стран. А затем, в марте 2010 года, не дожидаясь своего ответного визита,
В октябре 2010 года, за два месяца до президентских выборов в Беларуси, Грибаускайте приехала в Минск. «Литва готова сотрудничать, защищать интересы Беларуси в Европейском союзе настолько, насколько Беларусь будет этого сама хотеть», —
Во время визита Грибаускайте Беларусь и Литва подписали соглашение о малом приграничном движении, которое, впрочем, с тех пор так и не вступило в силу — Беларусь уже десять лет не завершает внутригосударственные процедуры, ссылаясь на не готовую к этому пограничную инфраструктуру.
Грибаускайте встретилась и с лидерами оппозиции, но часть из них вышла со встречи недовольными. Андрей Санников и Ярослав Романчук заявили, что президент Литвы отказалась поднимать в Европе тему похищенных в Беларуси политиков. А Владимир Некляев сказал, выйдя со встречи, что белорусским оппозиционерам надо рассчитывать только на себя.
Через три недели после визита разразился скандал. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники
Дома оппоненты
Энтузиазм Грибаускайте к сближению с Лукашенко, вместе с другими ее инициативами во внешней политике, привел к тому, что британский журнал The Economist назвал литовского президента «
Добрый полицейский
А затем в Беларуси случилась Плошча-2010, ее жесткий разгон, уголовное дело о массовых беспорядках, несколько десятков политзаключенных и быстрое ужесточение санкций Евросоюза.
Польша и Германия, руководство которых тоже имиджево вложилось в потепление отношений с Беларусью, почувствовали себя обманутыми и жестче других лоббировали санкции. Но Даля Грибаускайте не пошла по этому пути.
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус
Пока в Брюсселе в следующие месяцы думали, какие санкции вводить против Минска, Вильнюс
Уже через месяц она
Все это время литовский президент
Станция раздора
После «плюшевого скандала» 2012 года, когда шведский самолет с игрушечными медведями пролетел из Литвы в Беларусь и обратно, Грибаускайте несколько лет не выступала по белорусской тематике. В 2014 году она переизбралась на второй срок, получила поздравление от Александра Лукашенко.
Но в 2016-м году, на заре нового потепления в отношениях Беларуси с Евросоюзом, Литва стала занимать куда более жесткую линию к восточной соседке, чем раньше. На первый план в отношениях вышел вопрос БелАЭС.
У Литвы было и остается много претензий к проекту — близость к Вильнюсу, нехватка прозрачности с белорусской стороны, особенно на этапе выбора площадки для АЭС, возможные экологические последствия и сомнения в «Росатоме», который строит станцию. Минск же считает упреки надуманными и часто намекает, что Литва злится потому, что ее собственную АЭС в Игналине пришлось закрыть по требованию Евросоюза.
Уже в начале 2016-го Грибаускайте
Год спустя Вильнюс
Параллельно Беларусь и Россия начали готовиться к совместным учениям «Запад-2017», которые на фоне конфликта в Украине породили много страхов в Европе, особенно — в Восточной. В феврале 2017-го литовский президент назвала учения подготовкой к войне с Западом. Затем она
В 2018 году Литва стала по факту блокировать переговоры Беларуси и ЕС по «Приоритетам партнерства», выдвигая требования по ядерной безопасности, которые Минск называет неприемлемыми. Документ висит в переговорном тупике уже полтора года. Европейские чиновники
Накануне выборов своего преемника в этом году президент Литвы одернула премьер-министра Саулюса Сквернялиса, назвав его предложение переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию «антиконституционным действием».
Наконец, в мае 2019 Грибаускайте
Минск
Позиция Науседы, кажется, мягче. Он заявил, что тема БелАЭС
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Свой второй пятилетний срок завершает Даля Грибаускайте - политик, при котором Вильнюс прошел путь от главного союзника Минска в Евросоюзе до его главного...
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