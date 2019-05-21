Беларусь продолжают называть главным источником нелегальных сигарет в России

Источник материала: Tut.by

За 2018 год страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около 1 млрд долларов налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции, подсчитали аналитики консалтинговой компании KPMG (результаты расчета есть в распоряжении РБК).

Согласно оценкам KPMG, если в 2015 году нелегальные сигареты занимали только 0,6% табачного рынка в странах ЕАЭС, то по итогам 2018 года уровень достиг 6,8%. Количество сигарет, проданных в 2018 году нелегально, превысило 20 млрд штук, подсчитали аналитики.

Наиболее сильный рост нелегальной продукции и, как следствие, наибольшие налоговые потери аналитики фиксируют в России. По их оценкам, доля нелегальных сигарет занимает 8,7% от российского табачного рынка. На российский рынок приходится 95% выявленных при проведении исследования нелегальных сигарет. Основное влияние на рост такой продукции в России оказывают поставки из других стран, которые являются членами союза. Это связано с ростом цен за счет повышения акциза: как отмечают аналитики, цены на сигареты в России стали почти на 50% выше, чем в Казахстане, который занимает среди стран — членов ЕАЭС второе место по стоимости табачной продукции.

Реально располагаемый доход на душу населения в России вырос в 2010—2016 годах на 12,6%, а розничные цены на сигареты увеличились на 150%, что подстегнуло рост нелегального рынка, подсчитали в компании. Основным источником нелегальной табачной продукции в страны ЕАЭС, а также в страны Евросоюза аналитики KPMG называют Беларусь. Это связано с самой низкой стоимостью сигарет в стране: средняя цена на пачку сигарет в Беларуси составляет 45 российских рублей, а в России — 116 российских рублей. Ежегодно из Беларуси вывозится для нелегальной продажи 13 млрд сигарет, из них в Россию в 2018 году поступило 8,6 млрд сигарет, что составляет 39% серого рынка в стране, говорится в исследовании. Также драйвером роста серого рынка в России стал рост локальной продукции с поддельными и подозрительными акцизными марками: на них в 2018 году пришлось 13% серого рынка в России.

Аналитики отмечают, что удалось сократить переток нелегальных сигарет между Казахстаном и Россией благодаря сближению акцизной ставки. Таким образом, стоимость пачки сигарет в Казахстане с 2015 года выросла в полтора раза — с 53 до 78 руб. В настоящее время страны — члены ЕАЭС обсуждают гармонизацию акцизов на сигареты. Как ранее писал РБК, они впервые продвинулись в решении этого вопроса: переговоры ведутся с 2012 года, но компромисса удалось достичь только в конце 2018 года по итогам Евразийского межправительственного совета. Было определено, что с 2024-го при расчете локальных ставок акциза на сигареты страны будут исходить из индикативной ставки € 35 за 1 тыс. сигарет (cреднее значение, от которого может отталкиваться страна при определении своего акциза) с отклонениями не более 20% как в большую, так и в меньшую сторону. Соглашение пока не подписано.

Nielsen: в России доля нелегальных сигарет из Беларуси выросла в 2 раза