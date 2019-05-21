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Минфин Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за некачественной нефти по итогам I полугодия

22.05.2019 11:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минфин Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за некачественной нефти по итогам I полугодия
Максим Ермолович

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за ситуации с некачественной нефтью из РФ по итогам I полугодия. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович во время заседания Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ситуации с поставками нефти и проблем, связанных с некоторыми вынужденными остановками в работе нефтеперерабатывающих заводов, мы почувствуем эффект этого несколько позже. Пока, за четыре месяца, они на поступлении доходов в бюджет не отразились. Скорее всего, мы увидим эти выпадающие доходы по полугодию", - отметил Максим Ермолович.

"Тогда уже по полугодию будем делать полную оценку исполнения бюджета за год, оценивать дополнительные доходы, которые формируются по отдельным источникам, и видеть, какие доходные источники проваливаются", - уточнил министр.

При этом он обратил внимание, что в целом задача по наполняемости в соответствии с принятым законом "О бюджете" сохраняется, и Минфин будет ее выполнять.

Что касается исполнения бюджета за четыре месяца, то в целом он формируется в соответствии с планом на 2019 год, хотя есть определенные отклонения в формировании доходной части бюджета. Как пояснил Максим Ермолович, это связано с перераспределением источников доходов бюджета. "Несколько ниже складываются поступления налога на прибыль. Вместе с тем с опережением по сравнению с планом идут доходы от экспорта калийных удобрений", - уточнил он. Дополнительные доходы также поступают с учетом более высоких цен на нефть, чем заложено в бюджете.

"В целом мы исполняем план бюджета, установленный на этот год, никаких провалов нет, однако надеяться на какие-то значительные объемы дополнительных поступлений тоже не приходится", - резюмировал Максим Ермолович.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" сейчас загружен на 65%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за ситуации с некачественной нефтью из РФ по итогам I полугодия. Об...
 
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