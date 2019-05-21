«Продавец умер за несколько дней до сделки, но она все равно состоялась». Минские риэлтеры отказали клиенту в продаже «мутной» квартиры

Источник материала: realt.by

В феврале Realt.byписал о случае, когда минским риэлтерам пришлось отказать клиенту в продаже квартиры . Тогда «ТВОЯ СТОЛИЦА.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» расторгло договор с продавцом, так как в деле могли появиться нежданные наследники. Оказалось, такая практика – не редкость.

Со слов специалистов рынка, каждая продажа квартиры на «вторичке» – настоящий мини-детектив, где риэлтер выступает в роли следователя. В «портфеле» многих специалистов найдется достаточно историй, когда простая невнимательность могла стать причиной реальной трагедии.

– В ходе проверки квартир опытный специалист всесторонне анализирует информацию, чтобы впоследствии оградить участников сделки – продавца и покупателя – от возможности сделку оспорить, от неприятностей, от судов, от потери значительных сумм, – комментирует Андрей Кудакаев, заместитель директора по договорной и общеправовой работе «ТВОЯ СТОЛИЦА.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ». – В агентствах недвижимости, дорожащих своей репутацией, сделки заключаются только с квартирами прошедшими серьезную юридическую экспертизу, при наличии всех необходимых документов. Опытные риэлтеры знают на что смотреть и что спросить. Поводом бить тревогу могут быть как отсутствующие, так и имеющиеся документы. И если в одним случаях проблемы решаются быстро – риэлтеры запрашивают всевозможные разрешения, согласия и т.д., то в других случаях легальная продажа квартиры – реальная проблема.

Юрист рассказал Realt.byисторию, которая совсем недавно произошла в Минске:

– Клиент Н. продавал столичную «двушку». Стоит сказать, что до этого квартира уже несколько раз меняла владельцев. Однако риэлтеры нашей компании, анализируя развернутые лицевые счета, зацепились за «мелочь», которую не заметили специалисты проводившие предыдущие сделки купли-продажи, – говорит Андрей Кудакаев. – А именно – одна из сделок прошла без участия фактического собственника, была оформлена на основании нотариально заверенной доверенности. В принципе, это рядовая практика – в столичном регионе определенная часть сделок проводится по доверенности, что не противоречит законодательству. Но запросив дополнительные документы и сопоставив даты, риэлтеры выявили, что доверитель скончался за несколько дней до того, как прошла сделка и недвижимость сменила очередного владельца. Впоследствии жилье переходило из рук в руки несколько раз, и ни один специалист (риэлтеры, нотариусы, госрегистраторы) не обратил внимание на эту существенную деталь.

Согласно ст. 189 Гражданского кодекса РБ, этот факт может стать причиной признания сделки ничтожной, затронув интересы всех предыдущих собственников по принципу домино.

– Специалисты компании отказались проводить данную сделку, ведь продажа была невозможна, грозила покупателям потерей денег, квартиры. Легализация такой недвижимости и дальнейшая продажа возможна только через суд, после многочисленных экпертиз, показаний свидетелей и другой кропотливой работы, – пояснил юрист.

Стоит иметь ввиду, что «мутная» квартира может попасть в продажу самостоятельно или через другое агентство недвижимости, которое не заметит «неточность» либо закроет на это глаза. В любом случае – приобретая жилье на «вторичке» будьте внимательны, тщательно проверяя историю бывших владельцев.

Читайте также:

Бессрочный договор: родственники умершего нанимателя комнаты нелегально жили в общежитии 4 года