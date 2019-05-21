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Совмин утвердил меры по реализации Директивы о развитии села

22.05.2019 13:40 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Совмин утвердил меры по реализации Директивы о развитии села
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением №314 от 21 мая 2019 года утвердил комплекс мер по реализации положений Директивы №6 "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В комплекс мер входит 40 мероприятий. В их числе поддержание стабильности в производстве сельскохозпродукции в объемах, гарантирующих продовольственную безопасность страны. В частности, к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 млн т в год, продукции выращивания скота и птицы - 1,8 млн т. Продуктивность дойного стада к 2020 году должна составить в сельхозорганизациях не менее 6 т молока от коровы в год, на молочных комплексах промышленного типа - не менее 7 т. Кроме того, необходимо обеспечивать создание высокопродуктивных сортов сельскохозкультур и их внедрение в производство. Также планируется совершенствовать структуру посевных площадей с учетом сложившихся почвенно-климатических особенностей и специализации регионов в животноводстве.

Комплекс мер предусматривает защиту экономических интересов белорусских производителей сельхозпродукции и продуктов питания на внутреннем и внешнем рынках. Также планируется актуализировать отраслевые регламенты и нормативы при производстве сельхозпродукции с учетом модернизации и инновационного развития сельхозпроизводства. Кроме того, требуется обеспечить эффективное развитие сельхозорганизаций, в том числе в 2020 году рост производительности труда в сельском хозяйстве должен составить 40% к 2015 году, уровень заработной платы в отрасли - не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.

Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания к 2020 году должен составить $7 млрд. Предусматривается повышение конкурентоспособности производимой продукции, совершенствование экспортных торгово-логистических цепочек, сертификация продукции, освоение новых рынков сбыта и товарная диверсификация.

Комплекс мер включает стимулирование создания новых производств в сфере АПК, в том числе с привлечением средств иностранных инвесторов. Планируется совершенствовать законодательство, чтобы создать дополнительные условия для привлечения иностранных инвестиций. Также предусматривается создание и развитие крупных кооперативно-интеграционных формирований, холдингов с участием организаций, перерабатывающих сельхозпродукцию, реорганизация предприятий по выпуску молочной продукции. В числе мер - укрупнение ОАО "Савушкин продукт" путем присоединения к нему ОАО "Березовский сыродельный комбинат" и ОАО "Оршанский молочный комбинат", укрупнение ОАО "Милкавита" за счет ГП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Рогачевский МКК" - за счет ОАО "Октябрьский завод СОМ" и УП "Калинковичский молочный комбинат".

Документ также включает меры по проведению конкурентной экономической политики для эффективного функционирования рынка сельхозпродукции и продуктов питания. В частности, планируется переход к государственному регулированию цен только на сельхозпродукцию, закупаемую для республиканских госнужд.

Кроме того, предусматривается повышение на постоянной основе государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, создающих комфортные условия для жизни на территории сельской местности. Планируется развивать социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру на селе.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, НАН Беларуси, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение комплекса мер и ежегодно, начиная с 2020 года, представлять до 1 марта в Министерство сельского хозяйства и продовольствия информацию о ходе его реализации.

Минсельхозпрод должен обеспечивать координацию деятельности госорганов и госорганизаций по выполнению комплекса мер и ежегодно, начиная с 2020 года, информировать до 15 марта Совет Министров о ходе его выполнения и реализации Директивы №6.

Персональная ответственность за выполнение комплекса мер возложена на руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, НАН Беларуси, а также руководителей иных организаций, являющихся ответственными исполнителями.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением №314 от 21 мая 2019 года утвердил комплекс мер по реализации положений Директивы №6 "О развитии села...
 
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