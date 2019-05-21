А так можно было? Как Чижа через 20 лет готовы «попросить» из «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома требует признать недействительным решение ЗАО ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года и оформленное протоколом № 10. Такой иск Экономический суд Минска начал рассматривать в среду.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представитель ответчика, ЗАО ФК «Динамо-Минск», исковые требования не признал. При этом представители ЗАО ФК «Динамо-Минск», «Трайпла» и «Раковского бровара» указали на то, что ответчик пропустил сроки исковой давности.

Истец в обосновании своей позиции ссылается на решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года, которым отменено решение от 23 декабря 1999 г о госрегистрации субъектов хозяйствования.

Во вторник, в ходе предварительного заседания, истец рассказал историю «Динамо» с 1998 года. ЗАО ФК «Динамо-Минск» создано на основании решения собрания участников 13 июля 1998 года и зарегистрировано в том же году 22 июля. Участниками общества были — МВД (4 акции), Минспорта и туризма — (10), БФСО «Динамо» (10), Мингорисполком — (24), Беларусбанк (2), «Белавиа» (1), Белтелеком (1), «Аливария» (1). Уставный фонд общества — 265 млрд рублей — (26,5 тысяч с учетом деноминации) разделен на 53 простые именные акции.

31 августа 1999 года собрание участников ЗАО ФК «Динамо-Минск» решает изменить состав учредителей. Из состава участников решено исключить Минспорта, передав долю «Белспортобеспечению»; Мингорисполком — с передачей доли Управлению по спорту и туризму Мингорисполкома. Исключены также МВД и «Аливарию», и введено — ООО «Трайпл» Юрия Чижа.

18 ноября 1999 года проходит собрание учредителей ЗАО ФК «Динамо-Минск», и в состав участников включают также ООО «Ресторан «Раковский бровар» и БФСО «Динамо» (протокол № 9).

9 декабря 1999 года собрание принимает решения, оформленные протоколом № 10 — о формировании уставного фонда в размере 540 млрд рублей (54 тыс рублей после деноминации) и новом распределении акций: Управление по спорту и туризму Мингорисполкома — 38 акций, «Белспортобеспечение» — 10, Беларусбанк — 2, «Белавиа» — 1, Белтелеком — 1, БФСО «Динамо» — 3, «Раковский бровар» — 13, «Трайпл» — 40 акций. То есть уставный фонд разделен всего на 108 простых именных акций

Истец считает, что решения, принятые на собрании в декабре, «приняты в составе ряда лиц, ГП «Белспортобеспечение», ООО «Трайпл», ООО «Ресторан «Раковский бровар», которые в силу статьи 18 и 19 Закона Республики Беларусь об акционерных обществах, ООО и ОДО на дату проведения собрания участниками общества не являлись, так как ЗАО ФК «Динамо-Минск» не были зарегистрированы акции общества в установленном законодательством порядке, следовательно указанными лицами не могли быть приобретены».

Кроме того, изменения состава участников ЗАО ФК «Динамо», по которым данные лица вошли в его состав, не были представлены в установленном порядке для госрегистрации. Из-за этого Совет депутатов 20 марта 2019 и отменил решение Мингорисполкома от 23 декабря 1999 года о госрегистрации субъектов хозяйствования.

Представитель истца также обратила внимание, что решение о выпуске акций, содержащее сведения об увеличении уставного фонда общества до 54 тысяч деноминированных рублей при зарегистрированном уставном фонде 26,5 тысяч рублей принято также с нарушением требований законодательства.

Представитель ответчика, адвокат Дмитрий Тарасов, поинтересовался, участвовало ли управление спорта и туризма в принятии того самого оспариваемого решения, оформленного протоколом № 10. Ему удалось выяснить только, что «участвовал представитель Мингорисполкома». Тарасов обратил внимание, что согласно протоколу, представитель Главного управления спорта и туризма в собрании участвовал, и голосовал «за».

Недоумение ответчика вызвало то, что решение 1999 года оспаривают сейчас.

— Какие обстоятельства вам стали известны сейчас и не были известны тогда, в связи с чем вы обратились в суд именно теперь?

В ходе заседания озвучивалось, что срок исковой давности — три месяца с тех пор как лицо узнало или должно было узнать о принятии решения. Судя по подписанному протоколу 1999 года, Управления спорта и туризма Мингорисполкома о принятом решении знало в декабре 1999 года.

Интересно, что если «Трайпл» не мог участвовать в том самом собрании участников, то аналогичную претензию можно предъявить и к самому Управлению спорта и туризма, попавшему в состав учредителей теми же решениями, что компания Юрия Чижа. Однако истец настаивал, что у Управления спорта и туризма как раз участвовало правомерно, так как «такое право ему делигировала вышестоящая организация, Мингорисполком».



Юрий Чиж. Фото с сайта belgazeta.by

Напомним, ООО «Трайпл» в марте заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск» . Весь пакет (около 57% акций) Юрий Чиж оценивает в 1 млн белорусских рублей.

Слухи о грядущей смене владельца «Динамо» появились в конце прошлого года.

Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.

Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.

В последнее время Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

Информированные собеседники говорят, что Чижу в 2018 году предложили передать акции клуба городу безвозмездно. Но бизнесмен не готов расстаться с акциями бесплатно и хотел около 500 тысяч долларов, то есть сумму, указанную в извещении.

Среди потенциальных покупателей пакета акций называли нескольких бизнесменов, в частности, российского миллиардера Михаила Гуцериева, была также версия, что пакет отойдет городу.

Интересно, что Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически так же, как сейчас может потерять. В 1999 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу.