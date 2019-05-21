Еще пять лет стагнации? Как эксперты видят будущее Беларуси

Источник материала: Tut.by

Центр новых идей опубликовал 21 мая новый Индекс белорусского будущего — 2019. В экспертном опросе приняли участие 58 специалистов, а их ответы показывают, что, скорее всего, ближайшие пять лет станут потерянным временем для белорусской экономики, прогресса в образовательной и научной сферах ожидать не стоит, а политическая система останется прежней. Только развитие общественных отношений внушает некоторый оптимизм.

Будущее страны — не такое размытое понятие, как кажется. Перспективы Беларуси легко понять через простые и реальные вещи: экономический рост, равенство доходов, качество образования или уровень коррупции. Мы задали 24 подобных вопроса экспертам, работающим в аналитических центрах, международных организациях, медиаучреждениях, частном секторе, организациях гражданского общества и академических структурах.

Конечно же, прогноз не претендует на точность, но как минимум он показывает настроение в экспертном сообществе, в котором есть люди разных взглядов. Поскольку эта статья не может вместить все итоги Индекса (их можно увидеть на сайте Индекса ), то мы остановимся на четырех выводах.

Экономика будет в стагнации

Экономика будет расти темпами от 1,5% до 3%, что по большому счету является стагнацией. Зарплаты будут еле расти, при этом разница в зарплатах между Минском и остальной Беларусью будет только увеличиваться. Реформы, если и будут, то вряд ли в значительной мере изменят белорусскую экономику.





Позитивом выглядит хотя бы то, что внешний долг, скорее всего, перестанет расти предыдущими темпами, поэтому угроза погрязнуть в долгах уже не такая большая. Во внешней торговле прорывов ждать не стоит, но шансы на диверсификацию есть: доля России в экспорте Беларуси немного уменьшится, а количество значительных экономических партнеров, наоборот, вырастет.

Белорусское общество станет лучше

В Индексе мы задавали вопросы о гендерном равенстве, уровне взаимопомощи, защищенности прав меньшинств и уровне национальной консолидации. По этим показателям мы находимся на низком старте, что, возможно, объясняет определенный оптимизм: по всем индикаторам Беларусь станет либо лучше, либо по крайней мере останется на прежнем уровне.





Наука и высшее образование останутся в кризисе

Эксперты крайне пессимистично смотрят на перспективы развития белорусской науки. Несмотря на то, что руководство страны неоднократно ставило задачи достижения наукоемкости ВВП на уровне 2−3% (сейчас — около 0,6%), эксперты не верят в такой сценарий. Бюджетные расходы на исследования и разработки будут далее находиться на сегодняшнем низком уровне.





Что касается высшего образования, то эксперты прогнозируют либо стагнацию, либо углубление кризиса. Вероятность того, что через пять лет качество образования догонит уровень Литвы или Польши (либо превысит качество образования в России), — низкое. Количество белорусских университетов среди лучших 500 останется прежним — там мы будем представлены только Белорусским государственным университетом.

В политике ничего не изменится

Несмотря на активизацию дискуссии о возможной политической реформе (как в апрельском послании президента народу и парламенту), эксперты, скорее, не верят в возможность существенных реформ.





Значительных изменений в партийной системе также ожидать не стоит, а значит, и изменений в избирательном законодательстве. Также эксперты не ждут существенных изменений условий развития структур гражданского общества.

Обострение в российско-белорусских отношениях и дискуссии о возможном поглощении Беларуси Россией не произвели впечатления на экспертов. В своем большинстве они прогнозируют, что в ближайшие пять лет во внешней политике сохранится статус-кво (хотя усиление российского вектора и углубление интеграции в Евразийский экономический союз тоже вероятно).

Единственным заметным изменением могут стать успехи в борьбе с коррупцией. Хоть и тут мнения экспертов разделились поровну, но тех, кто предсказывает уменьшение коррупции, чуть больше, чем тех, кто считает наоборот.

Все это, однако, только основные сценарии, в действительности вариантов белорусского будущего гораздо больше. Правда в том, что уместить всё в одно исследование — а тем более в одну статью — крайне сложно. Поэтому 25 мая Центр новых идей организовывает Belarus Future Unconference , которая и будет посвящена тому, есть ли у Беларуси шанс сойти с пути стагнации.