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Отжим футбольного «Динамо» у Чижа начался вскоре после разгрома от питерского «Зенита»

22.05.2019 16:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подтвердилось информация о том, что приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у бизнесмена Юрия Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому «Зениту» в Лиге Европы.

Сегодня Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО ФК «Динамо-Минск». Начальник юридической службы холдинга «Трайпл», которому принадлежит 53% акций «Динамо», Татьяна Василевская рассказала о том, как был запущен процесс отжима футбольного клуба.

Оказалось, в конце августа 2018 года подконтрольный Юрию Чижу «Трайпл» получил письмо за подписью тогдашнего мэра Минска Андрея Шорца с указанием передать безвозмездно в собственность города все акции «Динамо». «Трайпл» ответил, что считает справедливой продажу акций, аргументировав это значительными вложенными средствами. «Только на покупку акций мы потратили более 1 млн долларов, плюс погасили более 2 млн долларов долгов. Назвали цену продажи — 1 млн рублей. Ответа не получили», — сказала Василевская.

В феврале 2019 года «Трайпл» направил всем акционерам ЗАО ФК «Динамо-Минск» письменные предложения по продаже акций. «Вскоре мы узнали, что Минфином наложен запрет на распоряжение этими акциями. В Департаменте по ценным бумагам Минфина пояснили, что запрет наложен в интересах Республики Беларусь», — сказала главный юрист «Трайпла».

Ранее появлялась неофициальная информация о том, что поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8. Игра состоялась 16 августа 2018 года в рамках квалификационного раунда Лиги Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Подтвердилось информация о том, что приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у бизнесмена Юрия Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому...
 
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