|
Отжим футбольного «Динамо» у Чижа начался вскоре после разгрома от питерского «Зенита»
22.05.2019 16:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подтвердилось информация о том, что приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у бизнесмена Юрия Чижа поступил после
Сегодня Экономический суд Минска
Оказалось, в конце августа 2018 года подконтрольный Юрию Чижу «Трайпл» получил письмо за подписью тогдашнего мэра Минска Андрея Шорца с указанием передать безвозмездно в собственность города все акции «Динамо». «Трайпл» ответил, что считает справедливой продажу акций, аргументировав это значительными вложенными средствами. «Только на покупку акций мы потратили более 1 млн долларов, плюс погасили более 2 млн долларов долгов. Назвали цену продажи — 1 млн рублей. Ответа не получили», — сказала Василевская.
В феврале 2019 года «Трайпл» направил всем акционерам ЗАО ФК «Динамо-Минск» письменные предложения по продаже акций. «Вскоре мы узнали, что Минфином наложен запрет на распоряжение этими акциями. В Департаменте по ценным бумагам Минфина пояснили, что запрет наложен в интересах Республики Беларусь», — сказала главный юрист «Трайпла».
Ранее появлялась неофициальная информация о том, что поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8. Игра состоялась 16 августа 2018 года в рамках квалификационного раунда Лиги Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подтвердилось информация о том, что приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у бизнесмена Юрия Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)