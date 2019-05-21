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Совет министров иностранных дел стран ОДКБ выдвинул Зася на пост генсекретаря организации

22.05.2019 16:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, открывая в Бишкеке встречу глав МИД ОДКБ в расширенном составе, сообщает interfax.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы приняли решение внести кандидатуру представителя от Беларуси Станислава Зася на рассмотрение глав государств Организации для назначения на пост генерального секретаря ОДКБ с 2020 года», — сказал Айдарбеков.

Он добавил, что саммит глав государств ОДКБ планируется провести в Бишкеке 28 ноября. По его словам, накануне встречи Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел организации.

Ранее и.о.генсека ОДКБ Валерий Семериков говорил, что кандидатура Зася прошла согласование и «многие президенты одобрили эту кандидатуру, подписаны соответствующие решения».

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения в 2018 году досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивала, чтобы ее представитель был генсеком ОДКБ до конца каденции Хачатурова, то есть до конца 2019 года. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что пост генсека ОДКБ — это «не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться».

В Ереване же в ответ напоминают, что в ОДКБ действует принцип консенсуса, и без согласия Армении не получится назначить нового генсека.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

 
 
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Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения в 2018 году досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь...
 
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