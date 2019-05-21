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Чиж 20 лет незаконно был в «Динамо». Суд удовлетворил иск управления Мингорисполкома

22.05.2019 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска удовлетворил иск Управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое требовало признать недействительным решение ЗАО «ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года и оформленное протоколом № 10. Иск был рассмотрен в среду.

Ранее представители ответчика, ЗАО «ФК «Динамо-Минск», исковые требования не призли. При этом представители ЗАО «ФК «Динамо-Минск», «Трайпла» и «Раковского бровара» указали на то, что пропущены сроки исковой давности.

Истец в обосновании своей позиции ссылается на решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года, которым отменено решение от 23 декабря 1999 г. о госрегистрации субъектов хозяйствования.

Истец считает, что решения, принятые на собрании в декабре, «приняты в составе ряда лиц, ГП «Белспортобеспечение», ООО «Трайпл», ООО «Ресторан «Раковский бровар», которые в силу статьи 18 и 19 Закона Республики Беларусь об акционерных обществах, ООО и ОДО на дату проведения собрания участниками общества не являлись, так как ЗАО «ФК «Динамо-Минск» не были зарегистрированы акции общества в установленном законодательством порядке, следовательно, указанными лицами не могли быть приобретены».

Кроме того, изменения состава участников ЗАО ФК «Динамо», по которым данные лица вошли в его состав, не были представлены в установленном порядке для госрегистрации. Из-за этого Совет депутатов 20 марта 2019 г. и отменил решение Мингорисполкома от 23 декабря 1999 года о госрегистрации субъектов хозяйствования.

Представитель истца также обратил внимание, что решение о выпуске акций, содержащее сведения об увеличении уставного фонда общества до 54 тысяч деноминированных рублей при зарегистрированном уставном фонде 26,5 тысячи рублей принято также с нарушением требований законодательства.

Представитель ответчика, адвокат Дмитрий Тарасов, поинтересовался, участвовало ли управление спорта и туризма в принятии того самого оспариваемого решения, оформленного протоколом № 10. Ему удалось выяснить только, что «участвовал представитель Мингорисполкома». Тарасов обратил внимание, что согласно протоколу, представитель главного управления спорта и туризма в собрании участвовал, и голосовал «за».

Интересно, что если «Трайпл» не мог участвовать в том самом собрании участников, то аналогичную претензию можно предъявить и к самому управлению спорта и туризма, попавшему в состав учредителей теми же решениями, что и компания Юрия Чижа. Однако истец настаивал, что управление спорта и туризма как раз участвовало правомерно, так как «такое право ему делегировала вышестоящая организация, Мингорисполком».

Основной акционер «Трайпла» Юрий Чиж стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.

Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.

В последнее время Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

В ходе судебного заседания подтвердилась информация о том, что приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому Зениту» в Лиге Европы в августе 2018 года. «Трайпл» не согласился передавать контрольный пакет акций футбольного клуба Мингорисполкому на безвозмездной основе, а хотел продать за 1 млн белорусских рублей.

Интересно, что Юрий Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически так же, как может потерять. В 1999 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу.

 
Теги: Минск
 
 
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