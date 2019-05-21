Беларусь рассчитывает на получение последнего транша кредита ЕФСР

Беларусь может рассчитывать на получение последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, так как все условия программы полностью выполнены.

Об этом заявил журналистам глава Минфина Беларуси Максим Ермолович на заседании Совета Министров по социально-экономическому развитию страны, передает БЕЛТА .

По словам Ермоловича, проведены структурные преобразования в экономике, в результате чего для исполнения бюджета рисков не просматривается, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция находится в параметрах прогноза.

Таким образом, меры, заложенные в программу действий правительства, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект.

По словам Ермоловича, в нынешнем году Беларусь планирует привлечь последний, седьмой транш в размере $200 млн по программе с ЕФСР и средств в размере $600 млн от правительства РФ.

Министерство финансов также работает и над привлечением других источников средств, в том числе и китайских. Министр рассказал, что с Банком развития Китая уже подписано базовое соглашение.

Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.