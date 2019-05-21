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«Экономика на пальцах». Почему рост экономики за счет экспорта - это опасная идея для Беларуси

22.05.2019 20:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 23 мая в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Александр Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность за обеспечение экономического роста Беларуси преимущественно за счет экспорта.

Экономика страны застыла в равновесии. Роста почти нет, но и падения тоже. Такая ситуация явно не устраивает президента, который решил пойти на еще один срок. Ему необходима история успеха. Желательно в экономике. Но как ее получить, если слово «реформа» для него стало ругательным?

Придумали: за счет наращивания экспорта. Но в очередной программе Сергей Чалый попробует пояснить, почему это опасно и куда эта история нас может откинуть.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 23 мая в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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В очередной программе Сергея Чалого будем говорить о требованиях Лукашенко по росту белорусской экономики.
 
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