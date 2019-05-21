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«Экономика на пальцах». Почему рост экономики за счет экспорта - это опасная идея для Беларуси
22.05.2019 20:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 23 мая в 15.25.
Александр Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса
Экономика страны застыла в равновесии. Роста почти нет, но и падения тоже. Такая ситуация
Придумали: за счет наращивания экспорта. Но в очередной программе Сергей Чалый попробует пояснить, почему это опасно и куда эта история нас может откинуть.
Об этом подробнее в
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В очередной программе Сергея Чалого будем говорить о требованиях Лукашенко по росту белорусской экономики.
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