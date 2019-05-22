Такого в Беларуси еще не было. Что происходит в строящемся под Минском «Великом камне»

Источник материала: Tut.by

Если вы знаете «секретный» съезд с трассы Брест — Москва, позволяющий сократить путь к аэропорту из Минска, то наверняка наблюдали за рождением нового города. Пока тут только широкие дороги и сплошная стройка, но совсем скоро индустриальный парк «Великий камень» станет полноценным населенным пунктом с жителями, магазинами и — главное — масштабными производствами. Вместе с первым заместителем генерального директора компании по развитию парка Кириллом Коротеевым мы узнали, что сейчас происходит на огромной строительной площадке.





Четыре года назад здесь были лес и болото

— Парк строится, на самом деле, и давно, и недавно, — начинает экскурсию топ-менеджер. — Вообще, первые работы начались 1 апреля 2015 года, но официальной датой считается 12 мая, когда на открытие приехали главы Беларуси и Китая. До этого прошла огромная подготовительная работа — речь о различных межправительственных соглашениях, создании компании по развитию парка, поиске финансирования, разработке генплана, проектировании. Это был долгий процесс.

Сейчас реализуется первый этап строительства — это застройка территории парка площадью 850 гектаров (а это примерно 1200 футбольных полей). Его должны завершить в 2020 году. Основная задача — построить инфраструктуру, в том числе дороги и сети. Всё это идет очень быстрыми темпами.



Кирилл Коротеев

По словам Кирилла Коротеева, когда строители пришли сюда четыре года назад, здесь ничего не было — только лес, поле и болото. А сейчас тут 13 км дорог, 120 км различных сетей: водоснабжения, водоотведения, канализации, электроэнергии, связи, различные инженерные сооружения — например, для очистки дождевых и сточных вод. Их мощности достаточно для обслуживания города с населением 50 тысяч человек.

— Более того, в этом году мы построим еще 16 км дорог и около 140 км инженерных сетей, чтобы уже к концу 2020 полностью обеспечить первый кластер инфраструктурой, — продолжает топ-менеджер. — Всё это нужно, чтобы начать активно строить жилье, административные здания, производства. Кстати, и эта работа уже начата.

Нетиповое жилье с потолками более 3 метров

Разумеется, упор в парке делается на производственные помещения. Как рассказал Кирилл, компании могут сами возводить здания по своим проектам, либо воспользоваться типовыми производственными постройками — арендовать их и быстро реализовать проект практически любой сложности.

Но об этом позже, а пока мы подъезжаем к строящемуся жилому зданию, где вовсю кипит работа — здесь заняты китайские специалисты. Кирилл уточняет, что деньги на строительство были выделены партнером, подрядчиком также выступает компания из Китая.





Рабочие, похоже, уже привыкли к экскурсиям на объект, поэтому совершенно не обращают на нас внимания.

— Китайское правительство подарило парку уже четыре объекта, в том числе этот жилой дом. Но не нужно думать, что для нас здесь нет никакого эффекта. Несмотря на то, что генеральный подрядчик — китайская компания, субподрядчики, поставляющие материалы для строительства, — из Беларуси, — рассказал заместитель гендиректора.

Дом этот нетиповой, с высотой потолков более трех метров, в нем будет 156 квартир. Он будет сдан с отделкой, даже с необходимой мебелью и сантехникой — «под ключ». Это будет арендное жилье для работников компаний-резидентов, плата за него, по словам топ-менеджера, будет небольшой — таким образом собираются стимулировать привлечение в парк высококвалифицированные кадры.

Интересно, что этот дом начали строить только в декабре, но он уже почти готов — в августе начнется процесс приемки.





В первом жилом доме парка, в основном, одно- и двухкомнатные квартиры, так как приезда большого числа работников с семьями в ближайшее время не ожидается. Однако в будущем в индустриальном парке появится школа и два детских сада.

— А вообще в первой очереди строительства планируется возвести жилье для 6000 человек. Здесь будут как обычные дома небольшой этажности, так и коттеджный поселок, который будет прилегать к деревне Быкачино, тем самым гармонично вписывая парк в существующую местность, — рассказал Кирилл.

«Тот завод, который можно построить в Минске, у нас нельзя»

Парк продумывали и с точки зрения общей концепции дизайна. Вплоть до таких мелочей, как цвет фасадов домов.

— Местные сначала говорили: «Вот приедут китайцы, понастроят тут». Но нет — здесь все продумано, в том числе со стороны плотности застройки и экологичности. Например, паркинги в основном будут подземными. В первом жилом доме теплоснабжение частично будет за счет подземных теплонасосов — это один из первых таких проектов в стране.





— Мы не хотим, чтобы сочетание «индустриальный парк» ассоциировалось с чем-то загрязняющим, — поясняет Кирилл. — На уровне генплана у нас 60% озеленения — все объекты разделены зелеными зонами. Кроме того, высокие требования предъявляются к самим предприятиям. Например, тот завод, который можно построить в Минске, у нас -нельзя. Здесь вообще запрещено строить какие-либо загрязняющие производства, а на всех предприятиях устанавливаются максимально продвинутые системы очистки.

Среди необычных производств, которые будут в индустриальном парке — тонкопленочные солнечные панели, которые раньше не производили у нас в стране. «Солнечные обои» можно клеить на дорогу, окна и даже встраивать в одежду, получая электричество. Пока этот капиталоемкий и сложный проект в процессе обсуждения с китайскими инвесторами. Кроме того, в парке будут делать двигатели для грузовиков стандартов Euro-5 и Euro-6, их тоже никогда не производили в Беларуси.





Компания «Рухтех» уже в ближайшее время начнет выпускать в парке лазерное оборудование — сначала это будут лазерные станки, а на втором этапе — лазерные системы, помогающие проводить медицинские операции.

В городе, который скоро вырастет под Смолевичами, будет свой торговый центр, поликлиника, рестораны, банки, а в более отдаленных планах — учебный центр или университет. Но главное — это, всё же, компании-резиденты.

— Наша задача — максимально обеспечить инвестора, дать ему всё, что нужно для создания высокотехнологичного производства, а это включает и инфраструктуру для работников, — пояснил собеседник.

«Никаких сюрпризов инвесторов ждать не будет»

Мы съезжаем с Минского проспекта на Сапфировую улицу.

— Это будущий офисный район. Здесь будут магазины, торговый центр, — продолжает экскурсию Кирилл. — Обратите внимание на озеленение — мы очень серьезно подошли к этому вопросу. Даже кусты будут разного цвета — в зависимости от района. Например, на Пекинском проспекте мы высадили клены и бордовые кустарники. А на Минском будут преобладать желто-зеленые тона.





Кирилл показывает не так давно заложенный сад, который отделяет промышленную зону от офисной. Для себя отмечаю велодорожки вдоль широких, но пока не загруженных транспортом улиц. Скорее всего, учитывая компактность парка, велосипед будет удобным средством перемещения между объектами.

— Сейчас в парке 44 резидента, 10 из них уже начали производство, еще 10 запустят его до конца этого года. А вообще у нас уже работает более 80 юридических лиц, в том числе банки, страховые и логистические компании. В основном мы работаем с китайскими компаниями, но с этого года активно выходим на европейский рынок. Сейчас у нас 27 организаций с китайским капиталом, 9 — с белорусским, всё остальное это Австрия, Швейцария, США, Израиль — эти компании идут сюда с удовольствием. У нас выстроена система гарантий для зарубежных партнеров, в том числе наднациональными соглашениями, поэтому никаких сюрпризов их здесь ждать не будет.



Здесь заложена зеленая зона, разделяющая офисный и производственный блоки

Спрашиваю, почему было выбрано именно это место. Сыграла свою роль близость к аэропорту?

— В том числе, — кивает топ-менеджер. — А еще близость квалифицированной рабочей силы. Ведь мы строим не просто очередную экономическую зону. Наши приоритеты — электроника, фармацевтика, новые материалы, биотехнологии, а эта «новая промышленность» требует соответствующего уровня специалистов. Поэтому тут сыграла роль близость к Минску, к университетам.

«Подстроиться под каждого клиента невозможно»

Едем дальше — и вот мы у почти готового одноэтажного типового производственного корпуса.

— Здесь есть всё необходимое для быстрого старта производства — электрика, теплоснабжение, кран-балки, другое оборудование, — показывает Кирилл. — Понятно, что подстроиться под каждого клиента в таких корпусах невозможно, поэтому мы пошли другим путем — видим, какие отрасли мы планируем развивать, какие у них запросы и потребности, и исходим из них. Вот в этом корпусе, например, планируется производство комплектующих для общественного транспорта.





Клиент приходит в уже полностью готовое к производству помещение — с вентиляцией, противопожарной защитой по всем белорусским нормам и так далее, и говорит, что бы ему еще хотелось доработать, — например, перенести розетки. Есть запросы и посложнее, но всё это быстро решается. По сути, это как квартира со свободной планировкой, которую компания может «оптимизировать» под себя.

Сегодня в парке предлагается две опции — одноэтажные и трехэтажные корпуса, в зависимости от потребностей заказчиков.

— У нас сейчас есть четыре производственных корпуса (три из них — трехэтажные). Это 36 тысяч квадратных метров, и они уже полностью распределены между резидентами. Более того, еще в процессе строительства новых объектов на них выстраивается очередь, — утверждает Кирилл.

После одноэтажного мы проходим в трехэтажный корпус. Здесь скоро начнут выпуск беспилотников. С двух сторон здания есть рампы для погрузки-разгрузки, лифтовое оборудование, разведена электрика, проведена вентиляция. «Станки ставь и можешь работать», — улыбается собеседник.





Для офисных работников (например, занятых в НИОКР) в парке предусмотрены отдельные здания. Кроме того, здесь скоро появится центр разработки — офисные помещения с возможностью проведения опытно-конструкторских работ. Это что-то среднее между офисом и цехом, объясняет Кирилл Коротеев.

Масштабный аналог «БелЭкспо», где можно проводить всё, что угодно

На Пекинском проспекте в парке построен большой выставочный центр площадью 23 тысячи квадртаных метров.

— Представляете, всего четыре года назад на этом самом месте было болото, — рассказывает мой спутник. — Пришлось осушать. Кроме того, нам пришлось реконструировать реку Ушу — все это стоило около 11 миллионов рублей.

Идея создания такого масштабного выставочного центра в том, чтобы резиденты могли постоянно демонстрировать свои новинки.

— Это очень удобно, — поясняет Кирилл. — Инвестор прилетел, посмотрел, пожил в отеле (он же бизнес-центр «Чайна Мерчантс» с рейтингом 8,5 на Booking — Прим. TUT.BY), заключил соглашение и даже организовал доставку приобретенного товара в любую точку планеты — для этого здесь организован целый логистический хаб. Также хочу добавить, что специально для удобства резидентов мы разместили прямо в парке зону таможенной очистки — для максимально оперативного развертывания производства. То есть, опять же, всё «под ключ».



Бизнес-центр «Чайна Мерчантс» (слева) и выставочный центр

Топ-менеджер отдельно выделил, что 1−3 июля в выставочном центре будет проводиться масштабный и очень важный для Беларуси международный Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» , главная цель которого — показать возможности индустриального парка и привлечь сюда «тяжелых инвесторов». Сейчас в Пекине проводится аналогичный глобальный форум, у нас же в июле будет региональный.



Внутри центра

Такая площадка позволяет проводить не только выставочные мероприятия, это будет, по сути, масштабный аналог «БелЭкспо».

— Здесь можно проводить всё, что угодно. Например, на втором этаже тут есть помещения для пленарных заседаний, переговоров. У нас даже была мысль провести здесь выставку «БелАгро» — для этого достаточно как закрытых, так и открытых помещений, — рассказал Кирилл.

Первый этаж будут использовать не только резиденты парка, но и их партнеры. Например, сейчас здесь есть стенд известной ювелирной компании. Кроме того, в выставочном центре будет размещаться инкубатор для поддержки стартапов.





— Мы создаем фонд для поддержки малого и среднего бизнеса. Чтобы предприниматель не просто взял помещение, а комплексно решил все свои задачи, в том числе, по финансированию проекта, — сообщил спутник.

«Нам уже просто не хватает земли»

До 2020 года в парке всё должно быть заселено резидентами, и затем здесь приступят ко второй части проекта, которая в несколько раз масштабнее первой. Если первая очередь парка — это закстройка 850 га, то вторая — уже 3000. Там будет новое жилье, центры разработки, железнодорожный и логистический хабы и, конечно же, производства.

— Там мы еще более тщательно проводим планирование с привлечением китайских и европейских специалистов. Большой градостроительный конкурс у нас выиграл институт из Нидерландов, и в их проекте есть очень интересные моменты — например, жилые дома с каналами между ними, больше зелени, чем в белорусской типовой застройке, — рассказал Кирилл.





Спрашиваю, насколько востребован такой масштаб строительства.

— Вот смотрите: из 850 гектаров первой очереди под производства и жилье занято около 500 (остальное — инфраструктура, дороги, зеленые зоны). Из этих 500 гектаров 150 уже либо продано, либо сдано в аренду, еще по 200 гектарам ведутся переговоры в различных стадиях. И остается около 40 пока что полностью свободных гектара, — поясняет топ-менеджер. — И тенденция такова, что на первом этапе (до 2020 года) нам уже просто не хватает земли. Поэтому мы начинаем готовиться к ситуации, в которой нам экстренно придется осваивать часть второго участка — чтобы всем хватило места. Ведь всегда нужно думать на перспективу.





«Такого в Беларуси еще не было»

Индустриальный парк, как мы уже писали, — это настоящий город. Тут есть даже пункт охраны правопорядка. И не только.

— Раньше здесь было всякое — гонки устраивали по ночам, воровство процветало — даже плитку воровали, пока мы не навели порядок. Взяли дело под свой контроль: по ночам регулярные объезды территории, контроль строжайший. Для клиентов важно знать, что у нас ничего плохого не произойдет, — рассказал Кирилл.

Кроме того, здесь уже работает пожарное депо, фельдшерский пункт — пока не построят полноценную поликлинику. Есть аптека, небольшой магазинчик, парикмахерская, почта, отделения банков.



Внутри отеля

— В парке все хозяйственные вопросы решаем мы («Компания по развитию индустриального парка» — Прим.TUT.BY). Не отдаем жилье ЖЭСам, дороги — еще кому-то, а следим и отвечаем за всё сами. Если у жильцов возникнут какие-то вопросы — им не нужно будет бегать в «Минскводоканал», «Минскэнерго» или другие организации — мы все вопросы решаем сами в одной «точке входа», — поясняет Кирилл. — А в перспективе у нас планируется организация колл-центра, который будет принимать любые бытовые заявки резидентов.

В индустриальном парке внедряют «умные» системы управления, элементы «смарт-сити».

— Взять ту же систему водоснабжения и водоотведения. Везде стоят датчики в трубах: если есть какая-то утечка, мы сразу же получаем об этом информацию. Специалист на своем планшете сразу же видит, где и что произошло, какая деталь нужна для ремонта (одновременно выполняется ее заказ со склада), — рассказывает собеседник. — Точно так же с электроэнергией — мы видим онлайн-потребление, пиковые нагрузки, автоматически снимаем показания и выставляем счета абонентам, данные по ним сразу же заносятся в 1С.

Да и в целом, сигналы из всех систем — водо- и электроснабжения, канализации, связи и других собираются в единый диспетчерский пульт. Такого в Беларуси еще не было, утверждает Кирилл.





Экскурсия подходит к концу. Мы проезжаем мимо построенного за восемь месяцев завода МАЗ-WEICHAI, выпускающего современные двигатели для наших грузовиков, и производство американской компании IPG Photonics — мирового лидера в индустрии волоконных лазеров большой мощности, докупившего недавно семь гектаров в парке для своего второго цеха.

Несмотря на сильный ветер, создающий порой небольшие песчаные бури, работа здесь бурлит, не прекращаясь, каждый день. Будет очень интересно увидеть, во что превратится этот новый город через несколько лет.

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