Ляшенко проведет в Москве встречу с Козаком

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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко проведет сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко находится в Москве, где у него запланирована встреча с российским коллегой Дмитрием Козаком", - рассказали в правительстве.

На 24 мая в Москве запланирована встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Планируется обсудить в том числе ситуацию с поставками некачественной российской нефти.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" сейчас загружен на 65%.-0-