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Ляшенко проведет в Москве встречу с Козаком
23.05.2019 09:34 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко проведет сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"Вице-премьер Игорь Ляшенко находится в Москве, где у него запланирована встреча с российским коллегой Дмитрием Козаком", - рассказали в правительстве.
На 24 мая в Москве запланирована встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Планируется обсудить в том числе ситуацию с поставками некачественной российской нефти.
Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко проведет сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком,...
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