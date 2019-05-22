ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ляшенко проведет в Москве встречу с Козаком

23.05.2019 09:34 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Ляшенко проведет в Москве встречу с Козаком
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко проведет сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко находится в Москве, где у него запланирована встреча с российским коллегой Дмитрием Козаком", - рассказали в правительстве.

На 24 мая в Москве запланирована встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Планируется обсудить в том числе ситуацию с поставками некачественной российской нефти.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" сейчас загружен на 65%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко проведет сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Такого в Беларуси еще не было. Что происходит в строящемся под Минском «Великом камне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика