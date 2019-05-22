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Белорусскому Банку ВТБ подыскали нового руководителя

23.05.2019 10:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу БПС-Сбербанка Сергей Суслопаров в скором времени может возглавить ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь). Об этом TUT.BY рассказали три источника.


Фото: syktsu.ru

«Все по процедуре. Сначала аттестация в Нацбанке, потом утверждение набсовета. Тогда и назначат», — сказал один из собеседников. Второй источник уверен, что для назначения Суслопарова руководителем Банка ВТБ (Беларусь) «осталось соблюсти формальности».

36-летний топ-менеджер родился в Перми, окончил местный университет по специальности «Менеджмент организации». Вся трудовая деятельность Суслопарова была связана со Сбербанком России. В 2014 году он дорос до управляющего Коми отделением Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк РФ». Спустя два года был назначен исполнительным директором БПС-Сбербанка, а вскоре стал заместителем председателя правления по корпоративному бизнесу. В белорусской «дочке» Сбербанка РФ выстраивал отношения с крупными и средними предприятиями, курировал вопросы клиентского менеджмента, транзакционного бизнеса и трансграничных расчетов, финансовых рынков, ЗАО «БПС-лизинг», International Desk.

Место председателя правления Банка ВТБ (Беларусь) стало вакантным в феврале текущего года после ухода Владимира Иванова. Он руководил этим кредитным учреждением с 1996 года, когда это был еще Славнефтебанк, по итогу проданный российской группе ВТБ.

 
 
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36-летний топ-менеджер родился в Перми, окончил местный университет по специальности «Менеджмент организации». Вся трудовая деятельность Суслопарова была связана...
 
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