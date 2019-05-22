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«Покупает в рассрочку на 3 года, но оформить на себя хочет сразу» – продавец дома под Минском заподозрила неладное

23.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В разделе «Вопрос-Ответ» на Realt.byможно получить бесплатную консультацию юриста или риэлтера о вопросах, связанных с недвижимостью. В новом обзоре – выжимка за май. Самые интересные вопросы, которые интересовали читателей портала за последний весенний месяц.

«Покупает в рассрочку на 3 года, но оформить на себя хочет сразу» – продавец дома под Минском заподозрила неладное
Фото носит иллюстрационный характер

Право на жилье родителей

Читательница Realt.byМарина Жарская задала экспертам вопрос о наследстве и разделе имущества.  Ее дед подарил квартиру отцу, когда у того уже была семья – Марина (на тот момент ей было 7-8 лет) и ее мать. Женщина интересуется: «Имеем ли право на доли в квартире мы с мамой? Имеет ли право мой отец продать/подарить/завещать квартиру кому-либо без нашего согласия?». На сегодня в квартире прописаны и проживают оба родителя, они по-прежнему состоят в браке, кроме Марины у них детей нет.

Отвечает директор ЗАО «Ассистанс Хэлс» Римма Лапцевич (Будай):

– Ваш отец является единственным собственником, на долю ни у кого нет прав. Продать или подарить он может, а согласие Вашей матери необходимо, как зарегистрированного совершеннолетнего члена семьи. Ваше согласие не требуется. Завещать квартиру он может кому угодно, по своему усмотрению.

Ошибки в техническом паспорте

Следующий вопрос касается первичного рынка жилья. В 2019 году Ольга Ахраменя купила квартиру в одной из столичных новостроек. В апреле получила техпаспорт с планом квартиры и заметила несовпадение – на рисунке стена между санузлом и комнатой с кухонным оборудованием отображена неверно. Из-за этого возникли проблемы с согласованием перепланировки, а потому Ольга интересуется: «Как действовать в данной ситуации, куда обращаться и необходимо ли вносить исправления?»

Отвечает юрист, аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

– Если Вы считаете, что технический паспорт составлен с ошибками (стена между с/у и комнатой с кухонным оборудованием отображена неверно), то можете обратиться в соответствующую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для проверки правильности проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества. Если ошибка действительно имела место, то ее очень быстро исправят, – уверен эксперт. – Обращаться нужно туда же, где и изготавливали техдокументацию. Если, например, в Минске, то в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Продажа дома в рассрочку

Пользователь портала Ирина Сеидова продает дом в пригороде Минска. На объект уже появился покупатель, предложив собственные условия: 50% суммы вносят сейчас, оставшиеся 50 % суммы в рассрочку на 3 года. При этом оформить дом на себя новый владелец хочет сразу, а не после полного погашения стоимости. «Правильно ли это, и к кому обращаться для оформления такой сделки?» решила проконсультироваться с нашими экспертами Ирина.

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

– На подобных условиях проводить сделку не рекомендую. При оформлении дома на нового владельца в договоре будет указано, что расчет произведен полностью и претензий материального характера к покупателю вы не имеете. Иначе оформить договор невозможно. Соответственно вторую часть денег вам никто за дом не должен. При оформлении долга в 50%, даже заверенного у нотариуса, возврат вам не гарантирован, – предупреждает эксперт, советуя обратиться за помощью специалистов по продаже в агентство недвижимости.

Как правильно принять квартиру в новостройке

Еще один вопрос касается приемки квартиры в новостройке. Геннадий Бердник просит подсказать, какие нормативные документы регламентируют качество, какие параметры и допуски проверяются, как правильно оформить акт приемки квартиры и т.д.

Отвечает аттестованный риэлтер, директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская:

– При приемке квартиры в новостройке рекомендую подписывать акт приемки-передачи и, если у вас есть вопросы, в последствии письменно перечислить все недостатки. Гарантийный срок устранения недостатков вашей квартиры 5 лет и если вы обратитесь в организацию застройщика в этот срок они обязаны устранить недочеты. Все дома новостройки сдаются государственной комиссии и выполнены согласно стандартов. К сожалению, государственные стандарты сильно отличаются от наших ожиданий. В случае если вы примите решение не подписывать акт приемки квартиры вы не сможете получить ключи от квартиры и правоустанавливающие документы при том, что расчет за квартиру вами будет уже произведен.

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Теги: Минск
 
 
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В разделе «Вопрос-Ответ» на Realt.by можно получить бесплатную консультацию юриста или риэлтера о вопросах, связанных с недвижимостью. В новом обзоре – выжимка за май....
 
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