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В «ЖРЭО Советского района» рассказали, куда обратиться, чтобы пристроить свой «скворечник»

23.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» ответили на запрос Realt.byпо поводу «скворечника» на улице Гикало. На предприятии рассказали, куда обращаться, чтобы сделать аналогичную пристройку, и как сегодня следят за состоянием таких объектов.

В «ЖРЭО Советского района» рассказали, куда обратиться, чтобы пристроить свой «скворечник»

Достаточно «сухой», но все-таки ответ пришел сегодня на почту Realt.by. На вопрос: «Как согласовать такое переустройство?» ЖРЭО за подписью директора Игоря Жука отвечает:

В настоящее время по вопросу разрешения на аналогичное переустройство квартиры необходимо обращаться в управление архитектуры и строительства администрации Советского района г. Минска.

Кроме того, в письме уточняется, что самовольная перепланировка квартиры в доме №18 на улице Гикало принята в эксплуатацию на основании положительного заключения УП «Белжилпроект» и согласования необходимых инстанций. Об этом Realt.byуже писал ранее.

В письме также уточняется, что техническое состояние зданий контролируют службы эксплуатации путем плановых и неплановых обследований. В случае необходимости к испытаниям подключаются специализированные организации.

— При обнаружении в конструкциях малозначительных дефектов должно быть организовано постоянное наблюдение за их развитием, выяснены причины возникновения, степень опасности для дальнейшей эксплуатации здания и определены сроки их устранения. При обнаружении значительных и критических дефектов следует провести обследование элементов здания специализированной организацией, — сказано в ответе ЖРЭО.

В «ЖРЭО Советского района» рассказали, куда обратиться, чтобы пристроить свой «скворечник»
 
Теги: Минск
 
 
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УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» ответили на запрос Realt.by по поводу «скворечника» на улице Гикало. На предприятии рассказали, куда обращаться, чтобы сделать...
 
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