В «ЖРЭО Советского района» рассказали, куда обратиться, чтобы пристроить свой «скворечник»

Достаточно «сухой», но все-таки ответ пришел сегодня на почту Realt.by. На вопрос: «Как согласовать такое переустройство?» ЖРЭО за подписью директора Игоря Жука отвечает:

— В настоящее время по вопросу разрешения на аналогичное переустройство квартиры необходимо обращаться в управление архитектуры и строительства администрации Советского района г. Минска.

Кроме того, в письме уточняется, что самовольная перепланировка квартиры в доме №18 на улице Гикало принята в эксплуатацию на основании положительного заключения УП «Белжилпроект» и согласования необходимых инстанций. Об этом Realt.by уже писал ранее .

В письме также уточняется, что техническое состояние зданий контролируют службы эксплуатации путем плановых и неплановых обследований. В случае необходимости к испытаниям подключаются специализированные организации.

— При обнаружении в конструкциях малозначительных дефектов должно быть организовано постоянное наблюдение за их развитием, выяснены причины возникновения, степень опасности для дальнейшей эксплуатации здания и определены сроки их устранения. При обнаружении значительных и критических дефектов следует провести обследование элементов здания специализированной организацией, — сказано в ответе ЖРЭО.