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Лукашенко хочет активизировать переговоры о поставке нефти из Казахстана

23.05.2019 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана, и предлагает их активизировать. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 мая на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента

— Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников.

Лукашенко напомнил, что Беларусь в этом году «в основном» закончит модернизацию НПЗ.

— Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана.

Белорусский лидер во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС планирует провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Как Минск ищет альтернативную нефть

Сейчас Беларусь закупает у России все 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке. Вместе с тем Минск периодически заводит разговоры об альтернативной нефти, как только возникают разногласия с Москвой. Вопрос актуализируется с ростом цены на российскую нефть для Беларуси из-за налогового маневра.

Как ранее сообщалось, белорусские НПЗ могут переработать порядка 18 различных сортов.

Самый свежий пример касался поставок из Ирана, но сейчас это направление не обсуждается из-за санкций. Напомним, в 2017 году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей. Поставки осуществлялись танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ.

В 2010 году во время нефтяного конфликта, возникшего после введения Россией экспортных пошлин на нефть, Беларусь пыталась найти альтернативу российскому сырью в Венесуэле.

В итоге был заключен двухлетний контракт на поставку 14 млн тонн между Белорусской нефтяной компанией и венесуэльской PDVSA. Но по итогу объемы были меньше. В 2010—2011 гг. через Одесский порт прошло почти 1,5 млн т нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения, в том числе по схеме своп. Белорусские власти признавали, что затраты на транспортировку нефти из Венесуэлы очень велики.

В 2016 году Беларусь возобновила поставки нефти из Азербайджана через Одесский морской порт. По данным Reuters, Беларусь импортировала в общей сложности 560 тысяч тонн сырой нефти сортов Azeri Light и CPC Blend. Однако о дальнейших поставках не было информации.

В апреле этого года стало известно, что Белорусская нефтяная компания рассчитывает до конца нынешнего года организовать поставки нефти, альтернативные российским, и присматривается к покупке терминала в одном из портов Литвы или Латвии. В качестве возможных стран — поставщиков нефти назывались Азербайджан, Саудовская Аравия и Нигерия.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент считает, что получится договориться с Россией о транзите какого-то объема нефти в Беларусь из Казахстана.
 
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