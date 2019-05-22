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Лукашенко хочет активизировать переговоры о поставке нефти из Казахстана
23.05.2019 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана, и предлагает их активизировать. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 мая на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, сообщает пресс-служба президента.
— Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников.
Лукашенко напомнил, что Беларусь в этом году «в основном» закончит модернизацию НПЗ.
— Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана.
Белорусский лидер во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС планирует провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.
Как Минск ищет альтернативную нефть
Сейчас Беларусь закупает у России все 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке. Вместе с тем Минск периодически заводит разговоры об альтернативной нефти, как только возникают разногласия с Москвой. Вопрос актуализируется с ростом цены на российскую нефть для Беларуси из-за налогового маневра.
Как ранее
Самый свежий пример касался поставок из Ирана, но сейчас это направление не обсуждается из-за санкций. Напомним, в 2017 году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей. Поставки осуществлялись танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ.
В 2010 году во время нефтяного конфликта, возникшего после введения Россией экспортных пошлин на нефть, Беларусь пыталась найти альтернативу российскому сырью в Венесуэле.
В итоге был
В 2016 году Беларусь
В апреле этого года
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Президент считает, что получится договориться с Россией о транзите какого-то объема нефти в Беларусь из Казахстана.
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