«Улучшений нет». Евросоюз отчитался о правах человека в Беларуси

Источник материала: Tut.by

За прошлый год ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась: власти продолжили задерживать и штрафовать активистов, журналистов и правозащитников, прекратили обсуждать избирательную реформу, исполняли и выносили новые смертные приговоры. Об этом говорится в докладе ЕС о правах человека и демократии в мире в разделе, посвященном Беларуси.



Фото: коллаж TUT.BY

ЕС отмечает, что самые репрессивные законы, которые ограничивают права человека в Беларуси, так и не были изменены.

— Деятельность незарегистрированных организаций была декриминализирована, но за нее ввели штрафы в КоАП. Процесс регистрации остается чрезвычайно сложным.

Ограничение на свободу ассоциаций в Беларуси Евросоюз считает осложненным доступом к зарубежному финансированию.

В стране так и не появился институт уполномоченного по правам человека, а власти не предприняли значимых шагов по имплементации принятого ими в 2016 году плана действий по правам человека .

— В 2018 году все еще применялась смертная казнь: были вынесены два новых приговора, а четыре старых — приведены в исполнение.

Местные выборы февраля 2018 года не соответствовали ключевым международным стандартам честности, инклюзивности и прозрачности, считают авторы доклада.

— Работа экспертной группы по изучению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, учрежденная под эгидой президента, была приостановлена, и Избирательный кодекс не менялся.

ЕС напоминает о случаях задержаний и штрафов оппозиционным активистам, правозащитникам и журналистам. Отдельно упоминается в докладе «дело БЕЛТА» и «дело профсоюзов» , оба вызвали осуждение международного сообщества.

— Были отмечены несколько случаев дискриминации, основанной на сексуальной ориентации и гендерной идентичности, включая запугивание, гомофобный дискурс, язык вражды и насилие против представителей ЛГБТ. С положительной стороны — в марте 2018 года была зарегистрирована организация ЛГБТКИ-сообщества «Outcloud/Makeout».

При этом в докладе отмечается, что белорусские власти более активно обсуждали проблематику прав человека в 2018 году — во время Диалога по правам человека с ЕС, заседаний Координационной группы и в ходе нескольких финансируемых странами ЕС проектов в Беларуси.

ЕС в два раза увеличил свою финансовую помощь Беларуси. В 2019−2020 годах Брюссель планирует выделить еще 53−77 млн евро в рамках Европейского инструмента соседства. Также, отмечается в докладе, Беларусь получает финансирование по линии Европейского инструмента содействия демократии и правам человека (три млн евро на 2018−2020 годы) и Поддержки гражданского общества (пять млн евро на 2018−2020 годы).