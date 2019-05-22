Инновационный белорусско-российский лифт презентовали в Москве

Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Инновационный лифт совместного производства белорусского ОАО "Могилевлифтмаш" и российского АО "Воздухотехника" презентовали сегодня в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Новинка стала результатом меморандума, подписанного год назад между двумя предприятиями. "Могилевлифтмаш" давно присутствует на российском рынке, занимая здесь одну из лидирующих позиций в отрасли. АО "Воздухотехника" является структурным подразделением строительного комплекса Москвы.

На презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что данный проект является новым этапом взаимодействия в области промышленной кооперации с последующей локализацией производства лифтов "Могилевлифтмаша" на площадке "Воздухотехники". "Серийный выпуск по подтверждениям производства промышленной продукции на территории России позволит максимально удовлетворить потребности застройщиков на конкурентной основе, включая программу реновации жилого фонда Москвы", - сказал дипломат.

По словам посла, стороны уже завершили организационный этап, создали СП. Сейчас уже изготовлен первый образец продукции, к 1 августа должна завершиться процедура ее сертификации. Белорусская сторона предоставила своим московским партнерам конструкторские разработки, поставляет механику, электронику, силовую часть, другие комплектующие. Новинка отличается плавностью механизма входа и закрытия дверей, в ней применены антивандальные элементы.

СП будет выпускать линейку лифтов грузоподъемность от 400 кг до 2,5 т. Владимир Семашко сообщил, что у предприятия уже есть заказ на изготовление первой партии в 30 единиц продукции. В текущем году на московской площадке планируется выпустить 500 лифтов, в следующем - около тысячи. Планируемый объем производства - до 10 тыс. единиц в год. "Этот проект выгоден как российскому производителю, так и белорусской стороне", - подчеркнул посол.

В презентации также приняли участие член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, генеральный директор АО "Воздухотехника" Олег Максаков, заместитель генерального директора ОАО "Могилевлифтмаш" Сергей Чертков, представители Министерства промышленности и торговли России, правительства Москвы, Российской торгово-промышленной палаты, Российско-белорусского делового совета.

Ежегодно в России устанавливается около 40 тыс. лифтов. Причем в последнее время эта цифра возросла на 15%. Практически 90% составляют лифты белорусского и российского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование. На 1 апреля в жилых домах в городах России более 110 тыс. лифтов отработали свой нормативный срок службы - это четверть всего лифтового парка. Кроме того, значительно увеличился спрос на лифты в связи с началом реализации в Москве программы реновации жилья.-0-