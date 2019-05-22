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Нет никакой приватизации. И не было никогда. Вылет Чижа из «Динамо» как символ потерянного двадцатилетия
23.05.2019 14:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусское бизнес-сообщество не очень любит Юрия Чижа. По очень разным причинам. И из-за былой особой приближенности к первому лицу, обеспечивавшей небывалые преференции в самых заманчивых проектах. И из-за написанного в КГБ заявления на давнего друга и бизнес-партнера. И последовавшая за задержанием опала популярности некогда самому влиятельному бизнесмену страны не прибавила. Но вчерашняя история с решение суда, которым Чижа фактически выкинули из состава акционеров футбольного «Динамо» после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем.
Меньше трех часов судье Экономического суда Минска потребовалось, чтобы
Аргументы звучали в пустоту. Сроки исковой давности? Давно пропущены. Нарушение прав истца? Так именно оспариваемым решением управление спорта и туризма и стало участником общества — то есть удовлетворение иска значит исключение не только «Трайпла», но и самого истца из числа акционеров. Или это владение акциями и нарушает права владельца?
Вопросы представительнице Мингорисполкома можно было не задавать вовсе — о событиях давно минувших лет она, похоже, имела весьма примерное представление, как и об особенностях законодательства о хозобществах. Чего стоит только
Самым интересным на процессе, завершившемся, едва успев начаться, было заявление представителя «Трайпла». Начальник юрслужбы холдинга Татьяна Василевская рассказала о том, как был
Попытки «Трайпла» объяснить, что они считают справедливой продажу, а не передачу актива, ведь за двадцать лет только на покупку акций, погашение долгов, спонсорскую помощь были потрачены миллионы, успехом не увенчались. И запрошенную вполне скромную цену — 1 млн рублей — Чиж не получил.
Интересно, что Чиж потерял «Динамо» фактически также, как и приобрел двадцать лет назад. Волевым решением. Историю легендарного клуба
Но в 1998 году история клуба Хвастовича закончилась. «Перед самым стартом в Лиге чемпионов, государство организовало новое ЗАО. Назвало его похожим названием: «Динамо-Минск». Каким-то образом федерация разрешила этой новой команде продолжить чемпионат с нашими очками, —
Впрочем, в итоге, как заверял позже сам Чиж суды с эмигрировавшим в США Хвастовичем завершились мировой.
Так что разница между лихими девяностыми и либеральными нынешними — весьма условна. Двадцать лет разговоров о либерализации, то масштабной, то точечной приватизации, эффективности и неэффективности, отношениях государства и частника. Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж. Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет
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Нет никакой приватизации. И не было никогда. Вылет Чижа из «Динамо» как символ потерянного двадцатилетия
Вчерашняя история с решение суда, которым Чижа фактически выкинули из состава акционеров футбольного «Динамо» после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков...
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