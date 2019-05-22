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Нет никакой приватизации. И не было никогда. Вылет Чижа из «Динамо» как символ потерянного двадцатилетия

23.05.2019 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая

Белорусское бизнес-сообщество не очень любит Юрия Чижа. По очень разным причинам. И из-за былой особой приближенности к первому лицу, обеспечивавшей небывалые преференции в самых заманчивых проектах. И из-за написанного в КГБ заявления на давнего друга и бизнес-партнера. И последовавшая за задержанием опала популярности некогда самому влиятельному бизнесмену страны не прибавила. Но вчерашняя история с решение суда, которым Чижа фактически выкинули из состава акционеров футбольного «Динамо» после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем.

Меньше трех часов судье Экономического суда Минска потребовалось, чтобы удовлетворить иск управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое требовало признать недействительным решение ЗАО «ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года. Если решение недействительно, то акций у «Трайпла» нет, и все прошедшие двадцать лет — недоразумение.

Аргументы звучали в пустоту. Сроки исковой давности? Давно пропущены. Нарушение прав истца? Так именно оспариваемым решением управление спорта и туризма и стало участником общества — то есть удовлетворение иска значит исключение не только «Трайпла», но и самого истца из числа акционеров. Или это владение акциями и нарушает права владельца?

Вопросы представительнице Мингорисполкома можно было не задавать вовсе — о событиях давно минувших лет она, похоже, имела весьма примерное представление, как и об особенностях законодательства о хозобществах. Чего стоит только заявление, что управление спорта и туризма (в отличие от «Трайпла») как раз участвовало в собрании правомерно, так как «такое право ему делегировала вышестоящая организация, Мингорисполком».


Самым интересным на процессе, завершившемся, едва успев начаться, было заявление представителя «Трайпла». Начальник юрслужбы холдинга Татьяна Василевская рассказала о том, как был запущен процесс «отжима» футбольного клуба. В конце августа 2018 года компания получила письмо за подписью тогдашнего мэра Минска Андрея Шорца с указанием передать безвозмездно в собственность города все акции «Динамо». Всё. Фактически с этого момента Чиж свою долю в клубе потерял. А вы говорите суды, защита прав инвестора и собственника.

Попытки «Трайпла» объяснить, что они считают справедливой продажу, а не передачу актива, ведь за двадцать лет только на покупку акций, погашение долгов, спонсорскую помощь были потрачены миллионы, успехом не увенчались. И запрошенную вполне скромную цену — 1 млн рублей — Чиж не получил.

Интересно, что Чиж потерял «Динамо» фактически также, как и приобрел двадцать лет назад. Волевым решением. Историю легендарного клуба вспоминал «Ежедневник». В 1990-м году, удачливый бизнесмен (совладелец предприятия, собирающего суперпопулярные на постсоветском пространстве компьютеры «Балтик», и кооператива «Березка» Евгений Хвастович выкупает у БФСО «Динамо» национальное футбольное достояние — чемпиона СССР-1982 года минское «Динамо». Акционерами созданного на его базе ЗАО становятся бизнесмены Владимир Эфрон (Банк «Олимп»), Александр Сманцер («Химпромагроинвест» и «Магнатбанк»), Александр Калинин («Белаттракцион») и сами футболисты. За семь сезонов «Динамо» Хвастовича шесть раз выиграет белорусское первенство. Чижу это удастся лишь раз.

Но в 1998 году история клуба Хвастовича закончилась. «Перед самым стартом в Лиге чемпионов, государство организовало новое ЗАО. Назвало его похожим названием: «Динамо-Минск». Каким-то образом федерация разрешила этой новой команде продолжить чемпионат с нашими очками, — рассказывал он Tribuna.com. — Вновь созданному «Динамо» отдали наши очки, пустили играть в Лигу чемпионов. Где такие правила были прописаны? Это юридический кошмар, ни в каком страшном сне это не могло присниться».

Впрочем, в итоге, как заверял позже сам Чиж суды с эмигрировавшим в США Хвастовичем завершились мировой.

Так что разница между лихими девяностыми и либеральными нынешними — весьма условна. Двадцать лет разговоров о либерализации, то масштабной, то точечной приватизации, эффективности и неэффективности, отношениях государства и частника. Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж. Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет чуть не сократили. Спасибо, президент вразумил. И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию. По звонку, письму, суду или еще как.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вчерашняя история с решение суда, которым Чижа фактически выкинули из состава акционеров футбольного «Динамо» после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков...
 
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