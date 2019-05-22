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«Мы относимся к лесу отвратительно». Лукашенко раскритиковал лесную отрасль

23.05.2019 14:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли. Об этом он заявил в четверг, принимая вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова с докладом о повышении эффективности использования лесных ресурсов.


Фото: пресс-служба президента

«Надо вдвоем собраться и определиться с Министерством лесного хозяйства, как будем жить дальше. Это подарок природы. Но мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю — я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Это величайший дар! Я уже не говорю про экономику. Почти 40% территории — лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать», — цитирует пресс-служба главу государства.

По его словам, в последнее время звучит слишком много нареканий по поводу работы в лесной отрасли. «И вам, Владимир Андреевич (Дворник), надо серьезно подключиться к этому вопросу, разобраться. Леонид Васильевич (Анфимов) ответственный у меня за лесное хозяйство с давних еще времен и неплохо знает, что происходит в лесу», — отметил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что в очередной раз ему вносится предложение разрешить поставки бревна на внешние рынки. «Мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Вы опять мне вносите предложение о поставках этого даже не пиловочника, а бревна», — заметил президент.

Он подчеркнул, что при работе в лесной отрасли не может идти речь о наличии отходов. «Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте», — сказал президент.

Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время «затеяли целую эпопею» с переработкой низкокачественной древесины, в том числе полученной в результате вырубки поврежденных короедом участков леса, в топливные пеллеты. «Шесть заводов построим». Когда вы их построите? Я поинтересовался технологией этих заводов. Слушайте, какие заводы? Стоят две машины, которые перерабатывают щепу, опилки и прочие отходы и превращают в пеллеты, — сказал он. — И спрос большой на рынке, и цена неплохая. Так это надо было уже вчера завезти оборудование и поставить. Я приводил пример 1941 года. Если бы мы так переносили заводы на Урал, мы бы войну проиграли. А тут шесть машин не можем поставить!»

«Поэтому если у вас образуются какие-то излишки, отходы, которые вы не можете переработать на действующих предприятиях, давайте, быстрее реализовывайте эти проекты», — подчеркнул глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли. Об этом он заявил в четверг, принимая вице-премьера Владимира Дворника и...
 
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