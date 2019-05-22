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Здания Белкоопвнешторга выставили на торги за стартовые $11,5 миллионов. В дальнейшем их, возможно, снесут

23.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По информации Центра промышленной оценки, на торги выставлены административные и складские здания, расположенные по 2-ому пер. Велосипедному, 30. За стартовые $11,5 миллионов будущему собственнику предлагаются помещения, которые имеют ряд обременений.

На продажу выставлены 3 здания административного назначения и 3 склада, суммарная площадь которых составляет 17 890 кв.м. Общая площадь территории — 2,5 га. Первоначальная стоимость объекта — 23 958 750 рублей (около $11,5 миллионов).

Здания Белкоопвнешторга выставили на торги за стартовые ,5 миллионов. В дальнейшем их, возможно, снесут

Однако, если подробнее изучить информацию, то возникает ряд вопросов, ответить на которые помогли сотрудники Центра промышленной оценки.

Обременения:  Перед тем, как купить склад или административное здание, будущий собственник должен учесть, что площади зданий частично сданы в аренду. На данный момент некоторые объекты недвижимости находятся в залоге у банков.

— С банком этот вопрос решается. Есть согласие банка на продажу, и после аукциона они будут переводить залог на другой объект. Таким образом обременение будет снято, — пояснили специалисты Центра промышленной оценки. — По поводу арендаторов также волноваться не стоит: на оставшийся срок аренды договоры найма будут заключены уже с новым собственником. Это не является существенным препятствием к продаже.

А вот следующий момент вызывает действительно много вопросов: «В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, земельный участок находится в зоне жилой смешанной застройки и предусмотрен для размещения многоэтажных гаражей-стоянок».

На многие территории разрабатываются проекты детальной планировки и зачастую они еще не утверждены - проходят стадии согласований и экспертиз. По этому объекту ПДП еще только разрабатывается. В данный момент проект находится на стадии экспертиз, — пояснил директор Центра промышленной оценки Николай Музыченко.В этом плане на данной территории планируется строительство многоэтажных гаражей-стоянок. Однако как это будет реализовываться и будет ли реализовано вообще — пока неясно, и конкретные сроки не определены. Это может произойти через 2 года, а может и через 30 лет. Утвержденного ПДП на эту территорию на данный момент нет. И, если сегодня по планам здесь когда-нибудь будут гаражи-стоянки, то при наличии реального инвестора, возможно, этот план изменится в сторону торгово-развлекательного центра, например.

Здания Белкоопвнешторга выставили на торги за стартовые ,5 миллионов. В дальнейшем их, возможно, снесут

Дата аукциона: 20.06.2019 в 11ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.

Документы на участие в аукционе можно подать до 18.06.2019. 

Для того, чтобы перед покупкой осмотреть объект, необходимо связаться с главным энергетиком Александром Тихоновичем (+375 33 313-83-47).

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Центра промышленной оценки, на торги выставлены административные и складские здания, расположенные по 2-ому пер. Велосипедному, 30. За стартовые $11,5...
 
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