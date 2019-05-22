Здания Белкоопвнешторга выставили на торги за стартовые $11,5 миллионов. В дальнейшем их, возможно, снесут

Однако, если подробнее изучить информацию, то возникает ряд вопросов, ответить на которые помогли сотрудники Центра промышленной оценки.

Обременения: Перед тем, как купить склад или административное здание, будущий собственник должен учесть, что площади зданий частично сданы в аренду. На данный момент некоторые объекты недвижимости находятся в залоге у банков.

— С банком этот вопрос решается. Есть согласие банка на продажу, и после аукциона они будут переводить залог на другой объект. Таким образом обременение будет снято, — пояснили специалисты Центра промышленной оценки. — По поводу арендаторов также волноваться не стоит: на оставшийся срок аренды договоры найма будут заключены уже с новым собственником. Это не является существенным препятствием к продаже.

А вот следующий момент вызывает действительно много вопросов: «В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, земельный участок находится в зоне жилой смешанной застройки и предусмотрен для размещения многоэтажных гаражей-стоянок».

— На многие территории разрабатываются проекты детальной планировки и зачастую они еще не утверждены - проходят стадии согласований и экспертиз. По этому объекту ПДП еще только разрабатывается. В данный момент проект находится на стадии экспертиз, — пояснил директор Центра промышленной оценки Николай Музыченко. — В этом плане на данной территории планируется строительство многоэтажных гаражей-стоянок. Однако как это будет реализовываться и будет ли реализовано вообще — пока неясно, и конкретные сроки не определены. Это может произойти через 2 года, а может и через 30 лет. Утвержденного ПДП на эту территорию на данный момент нет. И, если сегодня по планам здесь когда-нибудь будут гаражи-стоянки, то при наличии реального инвестора, возможно, этот план изменится в сторону торгово-развлекательного центра, например.