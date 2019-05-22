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В Минске теперь можно платить банковской картой в наземном транспорте

23.05.2019 17:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске теперь можно оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковской карточки или смартфона. Пилотный проект реализовал БПС-Сбербанк на трамвайном маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом.

Платить бесконтактными карточками можно в трамваях столичного маршрута № 6. Если проект окажется успешным, на новую технологию перейдёт весь общественный транспорт Минска. Помимо трамваев, это затронет городские автобусы и троллейбусы. 

Платить за проезд можно бесконтактной карточкой любого банка. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом). Заодно можно рассчитываться в трамвае с помощью смартфона, брелока, часов и других гаджетов с поддержкой технологии NFC.

Для расчетов нужно поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. С карт-счета спишется 60 копеек, что аналогично стоимости бумажного талона. Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard. Там же можно уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек. Заодно можно узнать об оплаченных поездках в столичном метро.

Проверять оплату будут так же, как и в случае с электронными проездными. Контролер попросит приложить банковскую карточку к терминалу, и на нём отобразится информация о факте расчета за проезд.

«Платить за проезд бесконтактной карточкой уже можно в метро и трамвае. Еще до начала II Европейских игр мы планируем реализовать такую возможность и на других видах общественного транспорта. Поэтапный запуск сервиса позволяет отработать решение со всех сторон и уверенно масштабировать его на все городские маршруты, – пояснила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Проект во многом имиджевый и имеет большое значение для формирования туристической привлекательности города. Тем более что, как показал опыт метро, платить карточкой предпочитают как белорусы, так и иностранцы».

Пилотный проект реализует БПС-Сбербанк вместе с Минсктранс и IBA Group. Внедрение сервиса не потребовало средств из столичного бюджета. Ранее БПС-Сбербанк обеспечил возможность бесконтактной оплаты на турникетах всех станций метро. Сервис оказался крайне популярным среди пассажиров: с его помощью уже рассчитались более 12 млн. раз. Сделали это владельцы карточек, выпущенных в 189 банках из 63 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске теперь можно оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковской карточки или смартфона. Пилотный проект реализовал БПС-Сбербанк на трамвайном...
 
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